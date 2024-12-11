فليك يعود إلى ألمانيا بـ«الثقة المفرطة»



دورتموند (د ب أ)



يعود هانسي فليك مدرب برشلونة الإسباني إلى بلاده ألمانيا، وهو مفعم بالثقة، رغم تراجع نتائج النادي الكاتالوني مؤخراً.

ويلتقي برشلونة بقيادة فليك المدرب السابق لمنتخب ألمانيا وبايرن ميونيخ، مع بوروسيا دورتموند الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، بعد التعادل 2-2 مع ريال بيتيس في الدوري الإسباني، في المباراة التي شهدت طرد المدرب الألماني، تزامناً مع استمرار سوء النتائج، إذ حقق الفريق انتصاراً وحيداً في أخر خمس مباريات.

واكتسح برشلونة ضيفه البايرن في دوري الأبطال 4 -1، ويتوقع فليك عرضاً مشابهاً أمام دورتموند.

وقال فليك: «مقتنع تماماً بالفريق، لأنه يمتلك إمكانات هائلة، والانتكاسات جزء من اللعبة، الفريق اليافع سينضج بفضل الانتكاسات».

وأكد فليك الذي فاز بجميع المباريات الخمس التي واجه فيها دورتموند: «ندرك أن لدينا إمكانات هائلة إذا لعبنا بأسلوبنا المعهود».

ويتساوى دورتموند وبرشلونة في رصيد النقاط، بعد أن حقق كلاهما أربعة انتصارات مقابل هزيمة وحيدة، ويضمن الفائز بتلك المواجهة بلوغ الأدوار الإقصائية.