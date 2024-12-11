سان جيرمان «الخاسر الأكبر» في «إنفاق التعاقدات»



مراد المصري (أبوظبي)



تصدر باريس سان جيرمان الفرنسي قائمة أكثر الأندية خسارة للأموال في فارق التعاقدات، خلال العقد الأخير منذ 2015 وحتى الآن، بإجمالي فارق سلبي يبلغ 646 مليون يورو، ما بين شراء وبيع اللاعبين، وذلك وفق إحصائية قام بها المرصد الكروي التابع للمركز الدولي للدراسات الرياضية.

وبحسب هذه الدراسة التي لا تشمل اللاعبين الصاعدين من الأكاديمية، فإن باريس أنفق لضم لاعبين خلال السنوات العشر الماضية، 1.066 مليار يورو، مقابل بيع لاعبين بقيمة 420 مليون يورو، وما زاد من إجمالي الخسارة الرحيل المجاني لنجم الفريق الأول كيليان مبابي الذي كانت تبلغ قيمته السوقية الصيف الماضي 180 مليون يورو على الأقل.

واحتل مانشستر يونايتد الإنجليزي المركز الثاني في فارق الخسارة للإنفاق، بـ 584 مليون يورو، حيث أنفق 830 مليون يورو مقابل البيع بقيمة 246 مليون يورو.

وفي المركز الثالث جاء تشيلسي 580 مليون يورو، بتعاقدات بقيمة 1.131 مليار يورو، وبيع بـ 551 مليون يورو، وفي المركز الرابع برشلونة الإسباني بفارق سلبي 368 مليون يورو بشراء بـ 1.005 مليار يورو وبيع 637 مليون يورو، وفي المركز الخامس توتنهام الإنجليزي بفارق سلبي 311 مليون يورو بشراء 535 مليون يورو وبيع بقيمة 224 مليون يورو.

وعلى صعيد الأندية التي حققت أكبر أرباح بين فروقات بيع وشراء اللاعبين، خلال العقد الزمني الأخير، تصدر القائمة ليل الفرنسي بأرباح 384 مليون يورو، وأياكس الهولندي 289 مليون يورو، لايبزج الألماني «288 مليون يورو»، أينتراخت فرانكفورت «243 مليون يورو»، وأتالانتا الإيطالي «236 مليون يورو».