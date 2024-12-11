شوكوروف يؤازر «الملك» قبل مواجهة «العنابي»

علي معالي (أبوظبي)

حرص الأوزبكي شوكوروف لاعب الشارقة السابق، والفيحاء السعودي الحالي على دعم ومؤازرة لاعبي «الملك» قبل الموقعة المهمة، المقررة يوم السبت المقبل في دوري أدنوك للمحترفين، من خلال قيامه بزيارة لتدريبات الفريق على ملعبه بالإمارة الباسمة، حيث تحدث شوكوروف مع لاعبي الفريق كثيراً، خاصة وأنه قضى 5 مواسم بين جدران النادي، وحقق مع الفريق العديد من الألقاب، واستعاد مع الفريق هيبته، وكذلك نجح في استعادة لقب الدوري بعد غياب 23 عاماً.

استرجع شوكوروف مع اللاعبين ذكرياته الجميلة داخل البيت الملكي، حيث كان اللاعب واحداً ممن استعادوا الزمن الجميل لفريق الإمارة الباسمة بألقاب مختلفة، وكذلك تحدث مع رفقائه السابقين بالفريق عن مبارياته السابقة مع الفريق خاصة الوحدة، والتي لم يسجل في شباكه طوال مسيرته في ملاعبنا سوى هدف وحيد، وكان ذلك في موسم 2018-2019، الذي حقق فيه الشارقة لقب الدوري، عندما سجل هدفاً في المباراة التي انتهت بفوز الشارقة 3-2 في الجولة الـ 12 من تمريرة كانت يومها من البرازيلي ويلتون، وكان شوكوروف قد غادر فريق الشارقة، وانضم إلى الدوري التركي 2022، واستمر هناك 3 مواسم، قبل أن ينتقل في الموسم الحالي إلى الفيحاء السعودي.

وتم الاحتفاء باللاعب الأوزبكي بشكل مميز، سواء من الروماني كوزمين أولاريو مدرب الفريق، وكذلك عبدالعزيز محمد مشرف الفريق والجلوس معه، والتحدث في الكثير من الأمور، وتم إهداء قميص النادي له بالرقم الذي كان يرتديه شوكوروف (29).

من جانب آخر، بدأ كوزمين في ترتيب أوراق فريقه بالشكل المناسب لمواجهة السبت التي تعد تحدياً كبيراً أمام الفريق في بطولة دوري أدنوك للمحترفين، ويدرك المدرب ولاعبو الفريق أهمية هذه المباراة، خاصة أنها تأتي قبل مواجهتين جديدتين للفريق أمام العنابي في ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي التي تحدد لها 23 ديسمبر على استاد آل نهيان في أبوظبي، والإياب يوم 29 من الشهر نفسه بالشارقة.