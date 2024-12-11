حارس القادسية يخطف الأضواء في الدوري السعودي



الرياض (د ب أ)



بعد مرور 13 جولة من الدوري السعودي للمحترفين، لايزال البلجيكي كوين كاستيلس حارس القادسية، يفرض نفسه بقوة واحداً من أفضل الحراس حتى الآن، وأكثرهم حفاظاً على نظافة شباكه، حيث لم يتلق مرماه سوى ثمانية أهداف فقط.

ولعب كاستيلس دوراً مؤثراً، من خلال تألقه وقدرته على حماية شباكه، في قيادة القادسية إلى مزاحمة فرق المقدمة في الدوري، واحتلال المركز الثالث عن جدارة، بعد أن رفع رصيده إلى 28 نقطة، موسعاً الفارق بينه وبين النصر صاحب المركز الرابع إلى ثلاث نقاط.

بفضل المستوى المميز الذي ظل يظهر به كاستيلس في جميع المباريات، حصد جائزة أفضل حارس الشهر الماضي، بعد أن حصد الجائزة ذاتها في سبتمبر، ليستمر في صدارة أفضل حراس الدوري حتى الآن.

وخاض كاستيلس مع القادسية 13 مباراة أي، بما يعادل 1170 دقيقة، حافظ على مرماه نظيفاً في 8 مباريات أي ما يعادل 720 دقيقة، بينما استقبلت شباكه خلال 5 مباريات 8 أهداف فقط، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة «المدينة» السعودية.

وحمى كاستيلس عرينه تماماً أمام 8 فرق، وهي الفتح والرائد والأهلي والأخدود والاتفاق والفيحاء والخليج والخلود، بينما نجحت خمسة فرق في هز شباكه، وهي الشباب، والاتحاد، وضمك، والرياض، والنصر.

يشار إلى أن القادسية يحتل المركز الثالث برصيد 28 نقطة، ويبتعد عن الهلال صاحب المركز الثاني بفارق 6 نقاط، وبفارق ثماني نقاط عن المتصدر الاتحاد.