جهاز «ضربات القلب» للاعب فيورنتينا

روما (أ ف ب)



تم تثبيت جهاز تنظيم ضربات القلب للاعب وسط فيورنتينا إدواردو بوف عقب تعرضه لسكتة قلبية خلال مباراة فريقه أمام الإنتر حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم قبل عشرة أيام، وفقاً لما قال ناديه مؤكداً تقارير محلية.

وجاء في بيان فيورنتينا «تمت العملية بنجاح، تواصل إدواردو مع النادي، وأخبرنا بأنه بحالة جيدة، لكنه سيحتاج إلى الالتزام بالبروتوكول الطبي، بعد الجراحة قبل مغادرة المستشفى في الأيام المقبلة».

وحسب صحيفة «جازيتا ديلو سبورت»، وقناة «سكاي سبورت» خضع لاعب الوسط البالغ 22 عاماً للعملية في مستشفى كاريدجي في فلورنسا الذي أدخل إليه منذ تعرضه لأزمة قلبية.

من ناحيتها، أشارت صحيفة سبورتس الإيطالية اليومية إلى «هذا الجهاز مؤقت، مما يترك في غضون أشهر قليلة إمكانية الانتقال إلى نسخة نهائية أو جهاز أخف».

وانهار بوف في الدقيقة 16، خلال لقاء فريقه مع إنتر حامل اللقب في الأول من ديسمبر، ما أدى إلى ايقاف المباراة لافساح المجال أمام تدخل المسعفين على أرض الملعب وسط دهشة الفريقين والجماهير، قبل أن يتم إدخاله إلى العناية المركزة.

وسرعان ما مكنت الفحوص من استبعاد «الآفات الخطيرة في الجهاز العصبي المركزي، والجهاز التنفسي القلبي».

وقد يجد بوف نفسه في نهاية المطاف في وضع مشابه اللاعب الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن، ضحية سكتة قلبية خلال المباراة الأولى لمنتخب بلاده في كأس أوروبا 2021.

وبعد تثبيت جهاز تنظيم ضربات القلب، تمكن إريكسن من استئناف مسيرته بعد ثمانية أشهر، ولكن ليس مع إنتر الذي كان يدافع عن ألوانه، خلال إصابته بأزمة قلبية، إذ تنص القوانين في إيطاليا على عدم السماح للاعبين الذين يتم تركيب لهم هذا الجهاز بممارسة كرة القدم الاحترافية.

وبخلاف القوانين الإيطالية، تسمح بطولات أخرى بممارسة كرة القدم رغم جهاز تنظيم ضربات القلب، كما هي الحال في إنجلترا، حيث انضم إريكسن، بعد إنهاء خدماته مع الإنتر بداية إلى برنتفورد، من يناير حتّى يونيو 2022، قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد.