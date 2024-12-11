أنشيلوتي: الريال تغلب على كل الصعوبات أمام أتالانتا!

مدريد (د ب أ)

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، أن فريقه قدم مباراة متكاملة أمام مضيفه أتالانتا الإيطالي واستحق الفوز 3-2 في المباراة التي جرت بين الفريقين أمس الثلاثاء في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: «لعبنا مباراة متكاملة، عانينا وقاتلنا وناضلنا رغم جميع الصعوبات التي نعانيها، كانت مباراة كفاح، وكنا فاعلين جداً في الهجوم، تحركنا كثيراً مع فينيسيوس، وبيلينجهام ومبابي، الذين قاموا بعمل رائع.. في النهاية عانينا، لكننا نستحق الفوز». وأضاف: «كانت مباراة صعبة لأن أتالانتا دفعنا إلى تقديم أقصى ما لدينا، وانتهت المباراة بشكل جيد ونحن سعداء، إنه انتصار مهم، ليس فقط على صعيد النقاط، بل على المستوى الذهني أيضاً».

وتابع: «إذا وصلنا بحالة جيدة إلى عطلة عيد الميلاد، فإن الأمور ستسير على خير ما يرام في النصف الثاني من الموسم، لعب فينيسيوس، مولعب رودريجو جزءاً من المباراة وسنستعيد كامافينجا، الآن علينا الصمود حتى عطلة عيد الميلاد، ولا أعرف ما إذا كنا سندخل ضمن المراكز الثمانية الأولى مع 15 نقطة، لكن هدفنا هو الفوز في المباراتين المقبلتين».

وعن التحركات الهجومية في المباراة، قال أنشيلوتي: «لعب مبابي بشكل جيد في البداية، وسجل هدفاً رائعاً، التحرك في الهجوم كان هو المفتاح، تحرك فينيسيوس كثيراً لاستعادة قلب الدفاع من كيليان، سجلنا الهدف الثالث بفضل تغيير بين مركزي فينيسيوس وبيلينجهام، ولم يتمكن مبابي من تقديم المزيد وحل رودريجو مكانه، لكنه لم يكن جاهزاً بنسبة 100 بالمئة، وقدم ما بوسعه».

وعن شعور الفريق بعد الفوز، قال أنشيلوتي: «هذا الفوز هو بمثابة نسمة من الهواء المنعش، لأنه يسمح لنا بالاستعداد الجيد لمباريات دوري أبطال أوروبا في يناير المقبل، وأتمنى أن يتعافى المزيد من اللاعبين خلال الأيام المقبلة».

وعن فريق أتالانتا، قال: «أتالانتا فريق رائع، ويلعب بوتيرة عالية. تمكنا من اختراق دفاعاتهم، على الرغم من عدم وجود أية تغييرات في هيكله، إلا أنه يتمتع بأفكار واضحة للغاية، وهو فريق يصعب التغلب عليه، إنه يقدم موسماً رائعاً».