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الرياضة

شباب الأهلي جاهز لـ «السوبر» بـ «القوة الهجومية»

شباب الأهلي جاهز لـ «السوبر» بـ «القوة الهجومية»
11 ديسمبر 2024 12:30

 
مراد المصري (أبوظبي)

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يستعد شباب الأهلي لخوض لقاء «كأس سوبر إعمار» أمام الوصل غداً، من خلال تجهيز «القوة الهجومية»، بقيادة هدافه سردار أزمون الذي يعود إلى المشاركة مع «الفرسان»، بعد أن غاب عن آخر مباراتين في «دوري أدنوك للمحترفين» للإيقاف.
ونجح «الفرسان» في تسجيل 47 هدفاً في مختلف المسابقات هذا الموسم، بواقع 21 هدفاً في الدوري، و17 هدفاً في دوري أبطال آسيا 2، و4 أهداف في تصفيات تأهل دوري أبطال آسيا للنخبة، وهدفين في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، و3 أهداف في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.
ويملك أزمون حضوراً قوياً، حيث أحرز 14 هدفاً، ومنح 3 تمريرات حاسمة، بإجمالي 17 مساهمة تهديفية في 15 مباراة خاضها في موسمه الأول مع شباب الأهلي.
وتبدو الأجواء داخل «القلعة الحمراء» تنبض بالحياة ترقباً لخوض المواجهة أمام الوصل، وسط تطلعات بتكرار النجاح في المسابقة، وآخرها تفوق شباب الأهلي على الشارقة بنتيجة كبيرة بلغت 6-2 في العام الماضي.
وعمل البرتغالي باولو سوزا، مدرب «الفرسان»، على تحليل أداء منافسه، والسعي للعمل على تجهيز الفريق للمباراة النهائية، والأهم إخراج اللاعبين من أجواء لقاء خورفكان الأخير في الدوري، الذي أهدر خلاله الفريق نقطتين في سباق المنافسة على اللقب.
ويملك سوزا خبرات طويلة في التعامل مع هذا النوع من المباريات، سواء لاعباً أو مدرباً، وتُوج بلقب دوري أبطال أوروبا، مع فريقين مختلفين، في عامين متتاليين، هما يوفنتوس الإيطالي 1996، وبوروسيا دورتموند الألماني 1997، ومدرباً انتزع كأس السوبر المجري 2011 و2012.

 

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