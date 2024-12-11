95 متسابقاً في البطولة التأهيلية لـ«الموتوسيرف» بالفجيرة



فيصل النقبي (الفجيرة)



كشف نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية،عن تفاصيل تنظيم البطولة التأهيلية للألعاب العالمية «الموتوسيرف» التي تستضيفها الفجيرة، من 21 إلى 23 فبراير المقبل، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، بمشاركة 95 متسابقاً من 25 دولة.

وأوضح أحمد إبراهيم، المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، أن البطولة ستقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، ما يعكس المكانة والثقة الدولية التي تحظى بها الإمارات والفجيرة لاستضافة هذا الحدث العالمي، مشيراً إلى أن البطولة تعد فرصة استثانئية للمتسابقين، للتأهل للألعاب العالمية في الصين، خلال أغسطس 2025 في 7 فئات مختلفة.