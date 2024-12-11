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نصف نهائي «ونستون تشرشل» للبولو غداً

نصف نهائي «ونستون تشرشل» للبولو غداً
11 ديسمبر 2024 12:15

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تقام يوم الجمعة مباراتا نصف نهائي بطولة ونستون تشرشل للبولو، في نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، وتجمع الأولى بين «الباشا» و«أيه إم»، ويمثل «الباشا»، هاني جابشي، وفيدريكو بريرا، وخوستو كوتينيو، وتوماس ويليامز، وفي المقابل يقود «أيه إم» الشيخة عليا آل مكتوم، ومعها كيرو أرتوري، وراميرو زافاليتا، وبالي أوركيزا.
يذكر أن «الباشا» حقق فوزاً ثميناً على «الذئاب» 9 مقابل 8.5 .
وفي المباراة الثانية، يلعب «الحبتور» مع «الذئاب»، ومن المنتظر أن يقود محمد الحبتور فريقه، رفقة شارلز كوني، وسانتوس أريارتي، ويان كروس جيفارا، بينما يمثل «الذئاب»، طارق الحبتور، وحبتور الحبتور، ونيكولاس بيتراشي، وتوماس أريارتي.
وفاز الحبتور في مباراته الأولى على «أيه إم» 8-6، بعد أن حوّل خسارته الشوط الأول بثلاثة أهداف إلى انتصار مستحق.
يلتقي الفائزان في نهائي البطولة في الساعة الثالثة والنصف عصر السبت، بينما يلعب الخاسران على كأس الترضية في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.

الإمارات
أبوظبي
نادي الحبتور للبولو والفروسية
البولو
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