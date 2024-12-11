النصر يحافظ على صدارة دوري السلة

علي معالي (أبوظبي)

حافظ فريق النصر على صدارته لدوري رجال السلة، بالانتصار السادس على التوالي، بعد التفوق على الجزيرة 88-56، في المباراة التي جرت على صالة نادي الجزيرة في أبوظبي، ليرفع «العميد» رصيده إلى 12 نقطة مع نهاية الجولة السادسة.

وقدم الجزيرة، الذي رفع رصيد نقاطه إلى (6)، في الربع الأول أداءً مميزاً، واستطاع حسمه لمصلحته 24-18، ولكن هذا التقدم لم يدم طويلاً، حيث نجح النصر في التفوق خلال بقية أرباع المباراة بنتيجة 25-9، 21-15، 24-8، وكان فارق الخبرة واضح تماماً لمصلحة النصر، خاصة وأن عودة الجزيرة جاءت للدوري بعد غياب عدة مواسم، ويضم الفريق بين صفوفه عدداً كبيراً من اللاعبين الشبان أبناء النادي.

وفي مباراة ثانية، تخطى فريق الشارقة حاجز الـ 100 نقطة بالفوز على الظفرة 105-75، بأرباع 28-24، 19-15، 32-19، 26-17 لمصلحة الشارقة، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة، والظفرة إلى 7 نقاط.

وفي مباراة ثالثة فاز فريق شباب الأهلي على الوصل 97-61، بنتيجة أرباع 24-24، 29-10، 24-16، 20-11، ليرفع «الفرسان» رصيده إلى 10 نقاط أيضاً والوصل إلى 7 نقاط.

وفي مباراة رابعة تفوق البطائح على الوحدة بنتيجة 91-86، في مباراة تم نقلها لتقام في البطائح في نفس يوم المباراة، تقدم «الراقي» في الربعين الأول والثالث بنتيجة 21-18، و33-7، وتفوق «العنابي» في الربعين الثاني والرابع بنتيجة 33-22، 28-15، ليرفع البطائح رصيده إلى 9 نقاط وهو رصيد الوحدة نفسه.