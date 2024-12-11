«الثمانية الكبار» هدف إيمري مع أستون فيلا في «الأبطال»

لندن (د ب أ)

وضع أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم نصب عينيه احتلال أحد المراكز الـ 8 الأولى، المؤهلة مباشرة لدور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا عقب الفوز على لايبزج 3-2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الثلاثاء.

وسجل روس باركلي هدف الفوز لأستون فيلا في الدقيقة 85 في المباراة التي أقيمت في ألمانيا، وذلك بعد أن تقدم الفريق مرتين عن طريق جون ماكجين وجون دوران، ولكن لايبزج تعادل في المرتين عن طريق لويس أوبيندا وكريستوف باومجارتنر.

وقفز هذا الفوز بأستون فيلا للمركز الثالث في مرحلة الدوري قبل مباريات اليوم، وينتظر الفريق مباراتين أمام موناكو وسلتيك، وهو ما يمنح الفريق فرصة جيدة لإنهاء هذه المرحلة في المراكز الثمانية الأولى.

ويعني هذا الفوز أن الفريق سيتفادى اللعب في الملحق المؤهل لدور الـ 16، ويصعد لدور الـ 16 مباشرة، وقال إيمري إن هذا هو الهدف.

وقال إيمري لـ «أمازون برايم»: «كان اليوم حاسماً، عندما واجهنا يوفنتوس على أرضنا، كنا نفكر أكثر في الفوز ولكن في النهاية تقبلنا التعادل، لأنها كانت نقطة مهمة لكي نتواجد في المراكز الـ 24 الأولى».

وأضاف: «كنا نفكر في البداية أن مباراة اليوم ستكون مفتاح المنافسة على المراكز الثمانية الأولى، مع تبقي آخر مباراتين، وكنا نعلم أنها مباراة صعبة وأن علينا أن نحصد المزيد من النقاط، ولكن الآن لدينا الإمكانية لتحقيق هذا الهدف».

وأكد: «نستمتع ونحاول إنهاء هذه المرحلة في المراكز الثمانية الأولى، ولكن يجب أن نكون سعداء لأننا في أول 24 مركزاً، وربما حتى نكون في المراكز الـ 16 الأولى».

وأكمل: «لم نكن من المنافسين في البداية للتواجد في المراكز الأولى، ولكن علينا تقبل هذا الأمر».

وودع لايبزج، الذي يحتل المركز الرابع بالدوري الألماني، البطولة بعد خسارته في مبارياته الست، وهدد لايبزج مرمى فريق أستون فيلا، الذين صنع لاعبوه لأنفسهم بعض المشاكل، وتحديداً الخطأ النادر من حارس المرمى إيميليانو مارتينيز، الذي أدى إلى هدف التعادل لأوبيندا، ولكن إيمري كان سعيداً بأداء فريقه.

وقال: «أحاول الاستمتاع، ودائماً نريد أن نتحسن وفي بعض الأوقات يكون الأمر صعباً، ولكن اليوم الفريق قدم عرضاً جيداً، يلعب بجدية وكنت أستمتع بالعرض».