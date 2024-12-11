بريست.. مفاجأة «الأبطال»



أنور إبراهيم (القاهرة)



يواصل ستاد بريست الفرنسي مغامرته الناجحة وغير المتوقعة، في دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على أيندهوفن الهولندي 1- صفر، ضمن الجولة السادسة لمرحلة المجموعات، وأصبحت فرصته قائمة للتأهل المباشر إلى دور الـ16، بل إن إيريك روي المدير الفني يضع ذلك هدفاً حقيقياً أمامه.

ويشغل ستاد بريست الآن المركز الخامس في الترتيب «مؤقتاً»، لحين انتهاء مباريات اليوم الأربعاء لتحديد الترتيب النهائي، بعد الجولة السادسة، ويأمل في الحفاظ على ترتيبه، من أجل زيادة فرصته للتأهل المباشر، إذا ما سارت الأمور بصورة جيدة في آخر جولتين في هذه المرحلة، حيث يواجه شاختار دونتيسك الأوكراني في ألمانيا 22 يناير المقبل، ثم يستضيف على أرضه باستاد «رودورو»، حامل اللقب ريال مدريد 29 من الشهر نفسه.

وذكرت شبكة راديو راديو وتلفزيون مونت كارلو سبورت، أن لاعبي بريست أثاروا الإعجاب مجدداً بعد الفوز على أيندهوفن بهدف سجله جوليان لوكاردينال، قبل نهاية الشوط الأول، ونقلت الشبكة تصريحات إيريك روي المدير الفني، والتي قال فيها: المباريات لم تنته بعد، ولكن الشيء المؤكد أننا نسعى خلال المباراتين القادمتين لحصد المزيد من النقاط، وتساءل: لماذا لا نتطلع لأن نكون بين الفرق الثمانية الأوائل التي تتأهل مباشرة إلى دورالـ16؟

وأضاف: «ما حققناه حتى الآن ليس إنجازاً صغيراً لنادينا، ويمنحنا الكثير من الفخر». واعترف بخطورة المنافس الهولندي أيندهوفن الذي يتصدر الدوري في بلاده، وثمّن ما فعله اللاعبون في مواجهة هذا المنافس القوي الذي يملك الخبرات في هذه البطولة، ولديه لاعبون جيدون تعودوا على مثل هذه المنافسات، ولهذا كان لابد أن نظهر الكثير من الشراسة والعدوانية، ونجحنا في حماية مرمانا، وسجلنا هدفاً استفدنا فيه من أخطاء المنافس.

وهذا هو الفوز الرابع الذي يحققه بريست خامس الترتيب برصيد 13 نقطة، وضمن بذلك على الأقل التأهل بين الـ 16 فريقاً التي ستلعب مباريات ذهاب وعودة، لتصفيتها إلى 8 فرق، تُكمل دور الـ16.

وأفاد موقع «فوتبول ميتس داتا» بأن بريست مرشح للوصول إلى المركز التاسع في نهاية مرحلة المجموعات، بينما فرصته تبلغ نسبتها 37 % للدخول، ضمن مجموعة الفرق الثمانية الأوائل التي تتأهل مباشرة إلى دور الـ 16.

الغريب والمثير للدهشة أن بريست الذي يشارك للمرة الأولى في «الأبطال» ترتيبه في الدوري الفرنسي الحادي عشر برصيد 16 نقطة فقط، بعد 14 جولة، ورغم ذلك يتفوق على أندية القمة الفرنسية باريس سان جيرمان وموناكو وليل في الترتيب بدوري أبطال أوروبا، وفرصته أفضل من ثلاثتهم لتحقيق إنجاز غير مسبوق.