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الرياضة

إقالة ماركيز.. جارسيا يقود منتخب قطر في «خليجي 26»

إقالة ماركيز.. جارسيا يقود منتخب قطر في «خليجي 26»
11 ديسمبر 2024 13:37

الدوحة (أ ف ب)
أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، انتهاء العلاقة مع الإسباني «تينتين» ماركيز لوبيز مدرب المنتخب الأول، وعين مساعده ومواطنه لويس جارسيا خلفاً له مؤقتاً.
ونشر الاتحاد تغريدة على حسابه في منصة «إكس»، قدم خلالها الشكر للمدرب على الجهود الكبيرة والإنجازات التي حققها خلال فترة إشرافه على تدريب المنتخب الوطني، متمنياً له التوفيق في مسيرته القادمة».
وأوضح في بيان مقتضب: «تم الاتفاق على تكيف الإسباني لويس جارسيا مدرباً جديداً لقيادة «العنابي» في كاس الخليج السادسة والعشرين في الكويت».
وأشار البيان إلى أن جارسيا المدرب السابق لنادي إسبانيول أعرب عن امتنانه للاتحاد وللمدرب السابق على إتاحة الفرصة له لقيادة المنتخب القطري خلال كأس الخليج، التي ستقام خلال الفترة ما بين 21 ديسمبر الحالي حتى الثالث من يناير المقبل.
وكان ماركيز تولى تدريب المنتخب القطري منذ السادس من ديسمبر 2023 بديلاً للبرتغالي كارلوس كيروش، الذي أقيل من منصبه قبلها، وقاد «العنابي» الى الظفر بكأس آسيا 2023 التي جرت في الدوحة مطلع العام 2024 دون خسارة.
وقاد المنتخب القطري في 17 مباراة فاز في 12 منها وتعادل في اثنتين، وخسر ثلاث مباريات.
وكانت الهزائم الثلاث خلال المرحلة الثالثة من تصفيات مونديال 2026، الأمر الذي عقد وضعية المنتخب القطري الذي وجد نفسه في المركز الثالث في المجموعة الأولى متأخراً بفارق ثلاث نقاط عن الإمارات الثالثة وست عن أوزبكستان الثانية وتسع عن إيران المتصدر.
أما جارسيا فتولى تدريب نادي إسبانيول موسم 2022-2023 قبل أن يتعاقد معه الاتحاد القطري كمساعد لماركيز بطلب من الأخير بعد 20 يوماً من توليه المهمة.

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