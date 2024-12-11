بدء العد التنازلي لانطلاق «النسخة 36» من «ديزرت كلاسيك» للجولف

دبي (الاتحاد)

بدأ العد التنازلي لانطلاق بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك للجولف 2025، مع تبقي 36 يوماً فقط حتى عودة النسخة الـ 36 للحدث الرياضي البارز، والذي يقام خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 19 يناير المقبل، مع المزيد من الأنشطة المناسبة لجميع أفراد العائلة أكثر من أي وقت مضى.

إلى جانب منافسات الجولف، التي ستضم أسماء بارزة مثل روري ماكلروي، وجون رام وتومي فليتوود، مع المزيد من الأسماء التي سيتم الإعلان عنها قريباً، سيكون هناك برنامج حافل بالترفيه، الموسيقى، الأنشطة، بالإضافة إلى خيارات رائعة من المأكولات والمشروبات، ما يحعله يوماً ممتعاً للجميع بمختلف الأعمار.

سيستمتع عشاق الجولف والباحثون عن المتعة على حد سواء بتجربة مليئة بالتشويق في «قرية البطولة»، حيث تنتظرهم الفعاليات العائلية في كل زاوية، كل يوم. يزخر الجدول بالترفيه المتواصل، مع الموسيقى الحية اليومية، والعروض الجذابة والفنون الإبداعية مثل الرسم على الوجه وكتابة الخط العربي والحرف اليدوية. ولا تتوقف المتعة عند هذا الحد؛ حيث سيعمل السحرة وفنانو الكاريكاتير والرسم بالجليتر الباهر، وعروض الخفة المذهلة، والاستعراضات.

سيقام أول مهرجان عائلي في دبي، فاميلي بيتز، خلال فترة ما بعد الظهيرة المرتقبة من الموسيقى يوم 17 يناير، من الساعة 3 إلى 6 مساءً، كجزء من مهرجان فاميلي بيتز العائلي، يقدم فاميلي بيتز فرصة فريدة لجميع الأعمار للتجمع، والاستمتاع بأجواء الحفلة في جو آمن وحيوي وشامل.

انطلقت بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في عام 1989، وهي بطولة رئيسة ضمن جولة دي بي ورلد، وإحدى فعاليات سلسلة رولكس المرموقة، وأدت دوراً أساسياً في تقديم لعبة الجولف إلى الشرق الأوسط، وأنتجت لحظات جميلة من هذه الرياضة التي لا تُنسى.