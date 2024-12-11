الشارقة وشباب الأهلي يتصدران قرعة دور الـ 16 في «أبطال آسيا 2»



معتز الشامي (أبوظبي)



جاء الشارقة وشباب الأهلي في التصنيف الأول لقرعة دور الـ 16 من «دوري أبطال آسيا 2» لكرة القدم، والتي تجرى بالعاصمة كوالالمبور، في الساعة الحادية عشرة صباح الخميس بتوقيت أبوظبي.

وأشادت اللجنة الفنية بالاتحاد الآسيوي، بالمشاركة اللافتة لأندية الإمارات في بطولتي دوري أبطال آسيا هذا الموسم، بعدما حسم الوصل بطاقة مؤهلة إلى دور ال16 من «دوري أبطال آسيا للنخبة»، وتألق الشارقة وشباب الأهلي، وتصدرهما مجموعتيهما في «أبطال آسيا 2».

ونجح شباب الأهلي والشارقة في وضع أقدامهما في دور الـ16 مع بقية فرق هذا الدور، حيث تأهلت 6 أندية أخرى من الغرب، بالإضافة إلى 8 فرق من الشرق، وشهد دور الـ16 وصول 3 أندية للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وهي الخالدية «البحرين»، والوكرة «قطر»، ونام دينه «فيتنام».

وعند إجراء القرعة يتم تقسيم الأندية إلى وعاءين، يضم الأول الفرق المتصدرة لمجموعاتها، وتأتي في التصنيف الأول للقرعة، بينما تكون الفرق الوصيفة في التصنيف الثاني.

بالنسبة للغرب يأتي الشارقة، شباب الأهلي، تراكتور الإيراني، التعاون السعودي، في التصنيف الأول، ويضم التصنيف الثاني الوكرة «قطر»، الخالدية «البحرين»، الوحدات «الأردن»، الحسين «الأردن».

وبالنسبة للشرق، يضم المستوى الأول، سانفريتشي هيروشيما «اليابان»، ليون سيتي سيلورز «سنغافورة»، بانكوك يونايتد «تايلاند»، تشونبوك هيونداي «كوريا الجنوبية» والمستوى الثاني يضم سيدني إف سي «أستراليا»، بورت «تايلاند»، نام دينه «فيتنام»، موانجثونج يونايتد «تايلاند».

ووفق نظام البطولة، لن تلعب الفرق من المجموعة نفسها بدور المجموعات مع بعضها في دور الـ16، بينما تقرر أن تقام المباريات في فبراير 2025، وربع النهائي في مارس، ونصف النهائي في أبريل، قبل أن تختتم البطولة بالنهائي من مباراة 17 مايو 2025.