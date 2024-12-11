بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو.. «تعزيز مسيرة النجاحات»

أبوظبي (الاتحاد)

شهدت الساحة الرياضية المحلية، خلال العام الجاري، انطلاق النسخة الأولى من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، التي ينظّمها اتحاد الجوجيتسو، لتشكّل بذلك أحدث إضافة لأجندته المبتكرة من الفعاليات.

وضمّت البطولة، خلال الموسم الحالي، خمس جولات، أقيمت أربع منها في أبوظبي ودبي والشارقة والفجيرة، ومن المقرر أن تنطلق الجولة الخامسة والختامية يوم بعد غدٍ الجمعة في العاصمة أبوظبي.

ومنذ انطلاقتها، حققت البطولة نجاحاً باهراً، حيث استقطبت أكثر من 7000 لاعب ولاعبة من مختلف الفئات العمرية، بدءاً من الأطفال، وصولاً إلى المحترفين والأساتذة.

وتميزت المنافسات بمستويات عالية من الأداء والاحترافية، ما يواكب هدف البطولة الأساسي في اكتشاف وتنمية المواهب وصناعة الأبطال، كما شهدت البطولة حضوراً جماهيرياً كبيراً، ما يعكس الشغف المتزايد برياضة الجوجيتسو في المجتمع.

وساهمت بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو في إحداث نقلة نوعية على مستوى أجندة رياضة الجوجيتسو المحلية، حيث تميزت بتوزيع جغرافي عبر خمس جولات تقام في مختلف إمارات الدولة.

وعزّز هذا التوجه الاستراتيجي من انتشار الرياضة، وتوسيع قاعدة ممارسيها، وجسد التزام الاتحاد بنشر ثقافة الرياضة على أوسع نطاق، كما يأتي تنظيم هذه البطولة، ترجمةً لرؤية القيادة الرشيدة في دعم وتطوير الرياضة.

وأكد فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الجوجيتسو، أن إطلاق هذه البطولة المهمة يساهم في تعزيز مسيرة النجاحات التي حققتها الدولة في تنظيم الفعاليات الرياضية المحلية والقارية والعالمية، مشيراً إلى أن ما وصلت إليه هذه الرياضة من نتائج وإنجازات مُشرّفة ما هو إلا ثمرة الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة.

وحفّزت بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو على نشر ثقافة الرياضة ركيزة أساسية لنمط حياة صحي ومتوازن، ورسّخت القيم النبيلة مثل التسامح والاحترام والروح الرياضية، التي تشكّل عماداً أساسياً لبناء جيل قويّ ومسؤول.

وأدت البطولة دوراً مهماً في تعزيز النسيج الاجتماعي، حيث تحوّلت المنافسات إلى محطّة للتعارف والتواصل بين الأسر، وشهدت مشاركة فاعلة من الأهالي الذين حضروا لدعم وتشجيع أبنائهم.

وبفضل هذا الدور المتنامي، غدت البطولة منصة تجمع بين الرياضة والثقافة، وتعزز الهوية الوطنية وتدعم التفاعل الإيجابي بين شرائح المجتمع المختلفة، بما يجعلها نموذجاً رائداً وملهماً لتحقيق أهداف تنموية وإنسانية من خلال الرياضة.