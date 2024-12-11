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الرياضة

انطلاق معسكر «الأولمبي الآسيوي» للجوجيتسو في أبوظبي

انطلاق معسكر «الأولمبي الآسيوي» للجوجيتسو في أبوظبي
11 ديسمبر 2024 16:45

أبوظبي (الاتحاد)
انطلق معسكر المجلس الأولمبي الاسيوي لتطوير المدربين والحكام في رياضة الجوجيتسو، الذي يقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي للعبة.
يقام المعسكر في أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك حتى 15 ديسمبر الجاري، بمشاركة 119 مدرباً وحكماً يمثلون 36 لجنة أولمبية آسيوية (61 مدرباً و58 حكماً).
ودعا المجلس الأولمبي الآسيوي جميع اللجان الأولمبية الآسيوية الـ 45 إلى إرسال مدربين وحكمين (مناصفة بين الجنسين) لأول برنامج تطوير ينظمه في الجوجيتسو.
ويواصل المجلس الأولمبي الآسيوي تنظيم برامج التطوير للمدربين والحكام، حيث كانت البداية من الكويت في مارس 2022 في معسكر لمنطقة غرب آسيا تضمن تسع رياضات شارك فيه 520 مدرباً وحكماً، مثلوا 12 لجنة أولمبية وطنية، ثم أقيمت معسكرات في أوزبكستان وكوالالمبور لمناطق وسط آسيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا وشرق آسيا في عدد من الألعاب.
وأوضح مدير التطوير والعلاقات مع اللجان الأولمبية الوطنية في المجلس الأولمبي الآسيوي وسام تركماني أن المجلس يهدف إلى تعزيز نمو وتطور الرياضة في جميع أنحاء آسيا من خلال تمكين اللجان الأولمبية الوطنية من رفع معايير أدائها وتعزيز روح اللعب النظيف.
من جهته، شكر فهد الشامسي أمين عام الاتحاد الجوجيتسو، المجلس الأولمبي الآسيوي على اختيار دولة الامارات، لاستضافة هذا البرنامج التطويري، وقال: «نشكر المجلس الأولمبي الآسيوي على منحنا هذه الفرصة، من الجيد أن نرى عائلة الجوجيتسو الآسيوية كلها هنا في هذا المعسكر التطويري المهم، وأحث جميع المدربين والحكام بأن ينقلوا ما سيتعلموه هنا إلى بلدانهم».

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