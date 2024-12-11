كأس رئيس الدولة للقدرة تنطلق في «بوذيب»



أبوظبي (الاتحاد)



تستضيف قرية بوذيب العالمية للقدرة بمنطقة الختم في أبوظبي، الخميس، سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 100.30 كلم، في افتتاح كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة، والذي يشتمل على 4 سباقات، هي سباق السيدات الذي ينطلق الجمعة لمسافة 100 كلم، وسباق العمالقة يوم السبت المقبل لمسافة 100 كلم، والسباق الرئيس لمسافة 120 كلم يوم الأحد المقبل.

وينظم سباقات المهرجان اتحاد الفروسية والسباق، ويعد من الفعاليات المهمة بقرية بوذيب، وظل يشهد منافسات قوية ومثيرة، حيث يعد هدفاً لمختلف الإسطبلات، عبر سباقاته التي تشمل 4 فئات.

وتبلغ مسافة المرحلة الأولى لسباق الإسطبلات الخاصة 30.10 كلم، ورسمت باللون البرتقالي، يعقبها فترة راحة لمدة 60 دقيقة، وتنطلق المرحلة الثانية باللون الأزرق ومسافتها 30 كلم، يعقبها فترة راحة لمدة 50 دقيقة، ثم تنطلق المرحلة الثالثة باللون الأخضر، ومسافتها 20.20 كلم، يعقبها فترة راحة لمدة 50 دقيقة، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة باللون الأبيض لمسافة 20 كلم.

ووضعت اللجنة المنظمة للبطولة عدداً من الشروط والضوابط، وتقرر أن يكون الحد الأدنى لعمر الجواد 6 سنوات فما فوق، والحد الأقصى لنبضات قلب الجواد 64 نبضة بالدقيقة، والحد الأدنى للوزن 60 كلجم مع السرج.

وتم إجراء الفحص البيطري على الخيول المشاركة، والتأكد من مطابقتها المواصفات المحددة، وفق شروط السباق، ووضعت اللجنة المنظمة للبطولة عدداً من الشروط التي يجب الالتزام بها.