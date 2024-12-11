«طواف الإمارات» 6 و21 فبراير في دبي



دبي (الاتحاد)



أعلن مجلس دبي الرياضي عن مواعيد وأماكن الانطلاق والختام لمرحلتي دبي، ضمن طواف الإمارات للسيدات، وطواف الإمارات العالمي للرجال للدراجات الهوائية.

ويأتي إعلان مجلس دبي الرياضي عن تفاصيل المرحلتين بالتنسيق مع اللجنة المنظمة للطوافين التي أعلنت مواعيد الحدثين الدوليين الكبيرين اللذين سيقامان خلال فبراير 2025، وكذلك بعد أن تم اعتماد مناطق البداية والختام ومسارات مرور موكب الطوافين في مختلف مناطق دبي، بالتعاون مع الجهات الرسمية التابعة لحكومة دبي والداعمة للمرحلتين.

وتقام مرحلة دبي ضمن طواف الإمارات للسيدات 6 فبراير المقبل، حيث ستكون الانطلاقة في الساعة الثانية عشرة ظهراً من نادي ضباط شرطة دبي، مروراً بالعديد من الأماكن في مختلف مناطق دبي، وفي مقدمتها المناطق التراثية في قلب دبي، كما يمر موكب الطواف في منطقة محمية المرموم، ويكون ختام المرحلة في دبي هاربر - الميناء السياحي في الساعة الرابعة عصراً.

وتقام مرحلة دبي ضمن طواف الإمارات العالمي للرجال 21 فبراير المقبل، وستكون الانطلاقة في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً من الجامعة الأميركية في دبي الواقعة على شارع الشيخ زايد، مروراً بالعديد من المناطق المتنوعة في داخل المدينة، وفي المناطق الخارجية ومحمية المرموم الطبيعية، وغيرها من المناطق، وصولاً إلى منطقة الختام في جامعة حمدان الذكية الساعة الرابعة والنصف عصراً.