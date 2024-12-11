25 كاميرا تنقل «كأس السوبر»



معتز الشامي (أبوظبي)



أعلنت رابطة المحترفين عن بث كأس سوبر إعمار الذي يجمع الوصل وشباب الأهلي مساء الجمعة عبر 25 كاميرا موزعة في مختلف أنحاء الملعب، لتمنح المشاهد تجربة متميزة لمشاهدة أدق التفاصيل، وذلك حرصاً منها على مواكبة التطور الكبير في النقل التليفزيوني لمباريات كرة القدم.

كما تُبث المباراة بطريقة عمودية تتوافق مع التغطية الرقمية الحديثة، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، فضلاً عن وجود شعارات رقمية على الشاشة أثناء المباراة لرابطة المحترفين وإعمار، كما تتم إعادة اللقطات من زاوية رؤية اللاعب، ووجود جرافيك تلفزيوني بهوية المسابقة بتقنية الواقع المعزز والكاميرا الطائرة، مع وجود تجربة افتراضية متميزة.