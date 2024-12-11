جوميز يغادر الزمالك بالدموع وقلب مُثقل!



القاهرة (د ب أ)



أعلن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري رحيله عن الفريق.

وقال جوميز في بيان رسمي: «بقلب مثقل ودموع تنهمر على وجهي أكتب هذه الكلمات، لقد وضع الله في طريقي هذا الامتياز والشرف الكبير لخدمة نادي الزمالك».

وأضاف: «شكراً لكم أيها الشعب المصري على كل هذا الود، وشكر خاص جداً لجماهير الزمالك، المحاربين الذين ساعدونا على الفوز، بدون أي مشاعر سيئة تجاه أي شخص». وأوضح: «خلال هذه الفترة كنت أرفض الكثير من العروض الجيدة جداً، لأنني أحب الزمالك، لكنني قررت الآن إنهاء عقدي مع الزمالك، لأنني أشعر أن الظروف اللازمة لمواصلة جلب الألقاب لأنصارنا غير موجودة، وأتمنى مع رحيلي أن يتحسن كل شيء بداخل الزمالك عملاق الكرة العالمية».

وربطت تقارير إعلامية وصحفية في الفترة الماضية رحيل البرتغالي جوزيه جوميز بعد دخوله في مفاوضات لتولي القيادة الفنية للفتح السعودي.