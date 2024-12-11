إيقاف مدرب برشلونة مباراتين

لايبزج (د ب أ)



ذكرت تقارير إعلامية، أن هانسي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، سيتم إيقافه مباراتين، بعد حصوله على بطاقة حمراء في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة.

ويتردد أن برشلونة يعتزم استئناف قرار العقوبة الذي أصدرته لجنة المسابقات.

ولم يؤكد النادي بعد العقوبة الموقعة على فليك، الذي حصل على البطاقة الحمراء في المباراة التي تعادل فيها برشلونة مع ريال بيتيس 2-2، وقد يغيب المدير الفني عن مباراة الأحد أمام ليجانيس، ثم أمام أتلتيكو مدريد يوم 21 من الشهر الجاري، مع مساعده ماركوس سورج.

وحصل فليك على البطاقة الحمراء بعدما غادر المنقطة الخاصة بالمدير الفني بعد قرار احتساب ركلة جزاء ضد برشلونة، حيث اعترض بالصياح والإيماءات، وفقاً للحكم. وأصر فليك على أنه لم يفهم سبب حصوله على البطاقة الحمراء، وقال «لم أقل أي شيء لأي شخص، كان رد فعل على نفسي. هذا لم يحدث لي من قبل».