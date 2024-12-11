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الرياضة

حمدان بن مبارك: السعودية تملك قدرات هائلة لتنظيم «المونديال» بأفضل صورة

حمدان بن مبارك: السعودية تملك قدرات هائلة لتنظيم «المونديال» بأفضل صورة
11 ديسمبر 2024 21:22

أبوظبي (الاتحاد)

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هنأ معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد كرة القدم، المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً، بمناسبة فوز ملف المملكة بحق استضافة كأس العالم 2034، مؤكداً أن السعودية تملك قدرات هائلة وخبرات كبيرة تساعدها على تنظيم هذا الحدث الرياضي الدولي بأفضل صورة.
ووصف الإنجاز الذي حققته المملكة، بأنه فوز للرياضة العربية، وكرة القدم على وجه الخصوص.
وقال: «إن المملكة العربية السعودية مؤهلة من جميع النواحي لاستضافة مونديال 2034، بسبب خبراتها التراكمية، ولديها إمكانيات وطاقات بشرية قادرة على تنظيم أكبر الأحداث الدولية، ونحن سعداء بعودة كأس العالم إلى دول الخليج العربي، وبلداننا مكان للتعايش والتسامح، وميادين للإبداع».
وتقدم معاليه بأحر التهاني والتبريكات إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، وأسرة كرة القدم السعودية بهذا الإنجاز، متمنياً مزيداً من النجاح لرياضة المملكة وجماهيرها.

الإمارات
السعودية
حمدان بن مبارك
اتحاد الكرة
كأس العالم
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