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الرياضة

سبورتنج يفقد «البوصلة» برحيل أموريم إلى «الشياطين»!

سبورتنج يفقد «البوصلة» برحيل أموريم إلى «الشياطين»!
11 ديسمبر 2024 21:34

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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يبدو أن رحيل المدرب البرتغالي روبن أموريم عن سبورتنج لشبونة، وانتقاله في منتصف الموسم إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، أثر بالسلب كثيراً على ناديه السابق الذي أصابته «لعنة» هذا الرحيل المفاجئ، بعد أن تعود اللاعبون على أسلوبه في التدريب وطريقته المتميزة، حيث كان يلعب دائماً بثلاثي قلب دفاع، و5 لاعبين في وسط الملعب، ومهاجمين في الأمام.
وتلقى سبورتنج 4 هزائم متتالية، منذ رحيل أموريم، آخرها أمام كلوب بروج البلجيكي 1-2، في الجولة السادسة للمرحلة الأولى، من دوري أبطال أوروبا.
وكان أموريم ترك سبورتنج، بعد فوز كبير على مانشستر سيتي 4-1، ومن بعده نجاح في قلب خسارته من براجا إلى فوز 4-2، ومن وقتها لم ينجح النادي البرتغالي في تحقيق أي فوز، وكأن اللاعبون افتقدوا «بوصلة» الإجادة والتألق في غيابه.
ولم تهتز شباك سبورتنج، قبل رحيل أموريم، إلا بتسعة أهداف في 17 مباراة هذا الموسم، أي عدد أهداف أكبر من تلك التي تلقاها خلال الهزائم الأربع المتتالية الأخيرة. كما أن هداف الفريق السويدي فيكتور جيوكيريز الذي سجل 23 هدفاً مع سبورتنج قبل رحيل أموريم، أصابه «العقم» التهديفي، ولم يسجل إلا هدفين فقط من ضربتي جزاء خلال المباريات الخمس الأخيرة.
ويستضيف سبورتنج لشبونة السبت المقبل بوافيستا في «الجولة 14» للدوري البرتغالي، وذكر موقع جول العالمي إن أمام جيوكيريز فرصة لاستعادة الثقة، والعودة إلى تسجيل أهداف «ملعوبة»، وليس أهدافاً من ضربات جزاء فقط.
وتولى أموريم تدريب سبورتنج في أوائل 2020، ويُنسب إليه الفضل في تطوير أداء عدد من اللاعبين مثل مانويل أوجارتي الذي سبقه إلى مانشستر يونايتد ونونو مينديش ظهير باريس سان جيرمان، وماتياس نونيز الذي انتقل إلى مانشستر سيتي، وجواو بالينا لاعب بايرن ميونيخ.
الغريب أن روبن أموريم لم يكن حاله أفضل من ناديه السابق، إذ إنه لم يحقق نتائج جيدة، حتى الآن مع «الشياطين الحمر»، بل إنه خسر في«أولد ترافورد» من نوتنجهام فورست 2-3 في الدوري الإنجليزي «البريميرليج» السبت الماضي.

سبورتنج لشبونة
روبن أموريم
مانشستر يونايتد
دوري أبطال أوروبا
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