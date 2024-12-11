كلباء والعين يتعادلان في «مباراة الستة»



فيصل النقبي (كلباء)



تعادل كلباء والعين 3-3، في «مباراة مثيرة»، شهدت تقدم «النمور» بـ «ثلاثية» نظيفة، إلا أن «الزعيم» عاد بقوة في الدقائق الأخيرة، في «مؤجلة» الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين على استاد كلباء، وسجل أهداف «النمور»، مهدي قايدي في الدقيقة 24، وشهريار موجانلو في الدقيقة 54، وسامان قدوس في الدقيقة 76، وفيما أحرز أهداف «البنفسج» لابا كودجو في الدقيقة 79، وسانابريا في الدقيقتين 81 والخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ليصل كلباء إلى «13 نقطة»، والعين إلى «15 نقطة» وله مباراة مؤجلة أمام شباب الأهلي.

وتقدم كلباء بهدف رائع عن طريق مهاجمه مهدي قايدي في الدقيقة 24، بعد خطأ من خالد الهاشمي مدافع العين، رغم أفضلية «الزعيم» وإلغاء هدفين له بداعي التسلل، وضاعف شهريار موجانلو النتيجة لمصلحة صاحب الأرض في الدقيقة 54، ورغم أن كلباء أكمل المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد المدافع ريجان ألفودا في الدقيقة 64، إلا أن «البديل» سامان قدوس أحرز الهدف الثالث في الدقيقة 76.

وبدأ العين «الريمونتادا»، بالهدف الأول الذي أحرزه لابا كودجو في الدقيقة 79، وأتبعه ماثيو سانابريا بالهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 81 و95.