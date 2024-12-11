بلباو يهزم فنربخشه في عقر داره



باريس (أ ف ب)



تغلب أتلتيك بلباو الإسباني على فنربخشة التركي 2-0 في عقر داره، في مباراة مبكرة من الجولة السادسة من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم «يوروبا ليج».

وفرض الغاني الدولي إينياكي وليامز نفسه نجماً للمباراة بتسجيله هدفي فريقه في الدقيقتين 5 و45، ليمنحه فوزه الخامس مقابل تعادل واحد.

وزادت الأمور سوءاً لفنربخشة الذي يشرف على تدريبه البرتغالي جوزيه مروينيو، إثر طرد لاعبه ميرت مولدور في الدقيقة 69 لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية في المباراة.

وتصدر أتلتيك بلباو، الذي حقق فوزه السادس توالياً في مختلف المسابقات، موقتاً المجموعة المشتركة برصيد 16 نقطة متقدما بفارق ثلاث نقاط عن كل من لاتسيو الإيطالي وأينتراخت فرانكفورت الألماني في المركزين الثاني والثالث توالياً.

في المقابل، يحتل فنربخشة الذي مُني بخسارته الثانية مقابل تعادلين والعدد نفسه من الانتصارات المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط.