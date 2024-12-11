إطلاق اسم بيكنباور على «السوبر الألماني»

برلين (د ب أ)



كشفت صحيفة بيلد الألمانية أنه سيتم إطلاق اسم الأسطورة الراحل فرانز بيكنباور على كأس السوبر الألماني لكرة القدم.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن الاتحاد الألماني لكرة القدم ورابطة الدوري الألماني توصلا إلى اتفاق، لكن الطرفين لم يعلقا على الأمر عندما سئلا عن ذلك.

وتقام كأس السوبر قبل بداية الموسم في ألمانيا بين بطلي الدوري والكأس.

ومن المقرر أن تقام نسخة العام المقبل في 16 أغسطس 2025 تحت اسم كأس فرانز بيكنباور.

وكان بيكنباور الذي توفي عن عمر ناهز 78 عاماً في السابع من يناير الماضي، أيقونة تاريخية في مركز قلب الدفاع، وتُوج بعدد من الألقاب مع بايرن ميونيخ، وتقلد رئاسة النادي. وفاز النجم الألماني أيضاً بلقب كأس العالم لاعباً ومدرباً، وكان مديراً للجنة المنظمة لمونديال 2006 الذي استضافته بلاده.