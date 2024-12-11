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الرياضة

مهاجم ليفربول يرد على الانتقادات برسالة هادئة!

مهاجم ليفربول يرد على الانتقادات برسالة هادئة!
11 ديسمبر 2024 23:01

 
لندن (د ب أ) 

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رد داروين نونيز مهاجم ليفربول الإنجليزي على الانتقادات لأدائه برسالة هادئة.
واكتفى نونيز بتسجيل هدف واحد في آخر 10 مباريات، وإجمالاً سجل 3 أهداف فقط هذا الموسم، بمعدل أقل من زميله ديوجو جوتا الذي غاب عن آخر 11 مباراة بسبب إصابة في الصدر.
وكتب اللاعب الأوروجوياني، في منشور عبر حسابه الرسمي على «انستجرام»: «البعض ينتقدني وليس الجميع، شكراً جماهير ليفربول على الدعم والمساندة، سنبقى دائماً معاً». وأضاف نونيز في منشور آخر رسالة تقول إنه يتعامل بمرونة مع الانتقادات التي يتعرض لها، مضيفاً «معاً.. نستعد لما هو قادم».
وشارك داروين نونيز أساسيا في 11 مباراة، وحل بديلاً في 8 مباريات، لكن معدله التهديفي تراجع كثيراً عن الفترة نفسها في الموسم الماضي، عندما سجل 7 أهداف، ويبدو أنه فقد الكثير من العفوية والفردية - أو الفوضى، كما يحب المشجعون تسميتها - من الموسم الأخير ليورجن كلوب.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن تراجع مستوى نونيز ربما يعود لأسلوب المدرب الجديد أرني سلوت الذي يميل للاستحواذ، ولكن يبدو أن المهاجم الأوروجوياني يعاني من أزمة ثقة تؤدي إلى إهداره الفرص أمام مرمى المنافسين.
وعلق سلوت على أزمة مهاجم ليفربول «البعض يسأل عن سبب إهدار الفرص هل بسبب عامل الثقة أم مستوى اللاعب في الوقت الحالي؟».
وتابع «أعتقد أن كل مهاجم حول العالم يمر بفترات يسجل فيها من كل كرة، وأحياناً يكون إهدار الفرص أمر وارد أن يتعرض له أي مهاجم في العالم خلال فترات معينة مهما حاول اللعب بكل جدية».
وأتم سلوت «أتمنى أن يسجل نونيز الأهداف، وأي مهاجم يريد هز الشباك ويحتاج لتسجيل الأهداف، ولهذا السبب أفضل الإبقاء على نونيز لأطول فترة ممكنة في الملعب، فهو يهدد مرمى المنافسين، ولكن للأسف لا ينجح في التسجيل».

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