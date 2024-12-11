باتشوكا يطيح بوتافوجو ويضرب موعداً مع الأهلي

الدوحة (د ب أ)



فاز باتشوكا المكسيكي على بوتافوجو البرازيلي 3 - صفر، ليُتوج بكأس ديربي الأميركتين ضمن بطولة العالم للأندية «إنتركونتيننتال» التي تقام بالعاصمة القطرية الدوحة.

تأهل باتشوكا لمواجهة الأهلي المصري بطل أفريقيا يوم السبت المقبل، حيث يتنافس الفريقان على لقب جديد، وهو كأس التحدي، ويتأهل الفائز منهما للمباراة النهائية لمواجهة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا يوم 18 ديسمبر على ملعب لوسيل.

ويدين الفريق المكسيكي بهذا الفوز لنجمه المغربي أسامة الإدريسي الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 50، وصنع الثالث لزميله الفنزويلي سولومون روندون في الدقيقة 80، بينما سجل نيلسون ديوزا الهدف الثاني في الدقيقة 66 بعد نزوله بديلاً في المباراة التي أقيمت على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة. كان الفريق المكسيكي الأكثر خطورة على مدار زمن اللقاء، حيث هدد مرمى جون فيكتور حارس بوتافوجو بثلاث محاولات في الشوط الأول لسولومون روندون وإلياس إنريكي وبرايان جونزاليس.

أما فريق بوتافوجو فلم تظهر خطورة أبرز نجومه لويز هنريكي وإيجور جيسوس وآلان وكارلوس إدواردو لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني هز باتشوكا شباك منافسه بثلاثة أهداف، وكان حارس الفريق المكسيكي يقظاً في التصدي لمحاولتين أمام كويابانو.

وكاد روندون أيضاً أن يهز الشباك في محاولة أخرى بتسديدة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم، لينتهي اللقاء بفوز مستحق لبطل كونكاكاف.

بهذا الفوز يتوج الأوروجواياني جويلرمو ألمادا، المدير الفني لباتشوكا، بلقبه الثالث مع الفريق، بعد الدوري في 2022، وأبطال كونكاكاف 2024.

أما بوتافوجو لم يهنأ بالثنائية التي حققها بالفوز بلقب كوبا ليبرتادورس للمرة الأولى في تاريخه 30 نوفمبر الماضي، والفوز قبل أيام قليلة بلقب بطولة الدوري البرازيلي، بعد منافسة شرسة مع بالميراس حتى اللحظات الأخيرة.