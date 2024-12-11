«الألعاب النارية» في احتفالات السعودية بتنظيم «مونديال 2034»



الرياض (أ ف ب)



على وقع إطلاق ألعاب نارية مبهجة أنارت ليل الرياض، وعروض طائرات مسيرة رسمت صورة لكأس العالم، تجمع مئات السعوديين في وسط الرياض ملوحين بأعلام بلادهم للاحتفال بفوز المملكة بحق استضافة كأس العالم 2034.

من بين الحاضرين، نواف سامي (33 عاماً) الذي قال: «أشعر بفخر وسعادة شديدة أننا حلمنا بقدرتنا على استضافة أكبر حدث كروي في العالم وحققناه».

وستكون السعودية أول بلد يستضيف منفرداً كأس العالم بمشاركة 48 منتخباً.

ولم يمنع البرد القارس الأسر السعودية من النزول للشارع والاحتفال بهذه اللحظة التي وصفها كثيرون بـ«التاريخية».

في ساحة عامة مقابلة لمركز الملك عبدالله المالي بأبراجه الزجاجية الشاهقة في شمال الرياض، نصبت خيام ومقاعد لمتابعة عرض للألعاب النارية.

شكلت مئات المسيرات خريطة السعودية وخريطة العالم وكأس العالم وكرة قدم عملاقة، فيما كتبت «الرياض مستعدين».

فيما شكلت الألعاب النارية أقواساً منيرة حول محطة المترو الرئيسية بالعاصمة والتي افتتحت مطلع الشهر الجاري فقط، وسط تصفيق وصيحات الحضور.

وعلى الواجهة الزجاجية لبرج شاهق قريب كتب بالعربية باللون الأخضر «أهلاً بالعالم 2034».

في شارع التحلية الرئيسي عُلّق علم السعودية الأخضر على كل عمود إنارة تقريباً، فيما كانت لوحات الإعلانات التجارية تهنئ السعوديين باستضافة البطولة «كأس العالم في السعودية 2034».

يمنح تنظيم البطولة الفرصة للسعوديين المعروفين بشغفهم الكبير بكرة القدم الفرصة لمتابعة أعلى مستوى للعبة في ديارهم.