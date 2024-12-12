أرسنال.. «قفزة الثالث» بـ «هدايا» موناكو!



لندن (رويترز)



تقدم أرسنال خطوة كبيرة نحو التأهل للدور الثاني بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد أن سجل بوكايو ساكا «ثنائية» قاد بها الفريق للفوز 3-صفر على موناكو.

وقبل المباراة، كان أرسنال الذي يدربه ميكل أرتيتا خارج المراكز الثمانية الأولى في مرحلة الدوري، لكنه قفز إلى المركز الثالث بالفوز.

وافتتح ساكا التسجيل في الدقيقة 34، إثر عرضية من جابرييل جيسوس، وأتيحت الفرص أمام أرسنال لحسم المباراة في شوطها الأول، لكنه لم يستغلها.

وكاد أرسنال أن يدفع الثمن في الشوط الثاني، لكن موناكو أهدى ساكا فرصة تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 78، ثم أضاف البديل كاي هافرتز ثالث أهداف أرسنال في الدقيقة 88 بتسديدة من مسافة قريبة.

ورفع أرسنال، الذي تتبقى له مباراتان أمام دينامو زغرب وجيرونا، رصيده إلى 13 نقطة، بينما تجمد رصيد موناكو عند عشر نقاط في المركز 16.

وقال أرتيتا «كان من المفترض أن نحسم المباراة من الشوط الأول، لكننا لم نفعل، في دوري الأبطال يمكن أن تمر بلحظات صعبة، وقد عانينا، ولكن مع تسجيل الهدف الثاني، سيطرنا على المباراة».

وفي ظل مشكلة الإصابات التي يواجهها، منح أرتيتا فرصة المشاركة أساسيا للمرة الأولى في دوري الأبطال إلى اللاعب مايلز لويس-سكلي (18 عاماً)، ولعب الظهير الأيسر دوراً بارزاً في هدف ساكا الأول.

فقد استعرض اللاعب رؤية جيدة، عندما اخترق دفاع موناكو بتمريرة دقيقة إلى جيسوس الذي أرسل عرضية منخفضة حولها ساكا إلى داخل المرمى.

وقال أرتيتا عن لويس-سكلي «هي لحظة فخر حقيقية، إنه أحد أفراد فريقنا، ومن دواعي سروري أن أشاهده، من الرائع أن نثق في قدرته على اللعب في هذا المستوى».

وبدا الارتباك على موناكو وحالفه الحظ في عدم تلقي هدف آخر قبل نهاية الشوط الأول.

وارتكب سونجوتو ماجاسا خطأ فادحاً لتصل الكرة إلى مارتن أوديجارد الذي كاد أن يسجل، لكنه سدد الكرة بجوار القائم.

وجاء ذلك بعد أن أهدر البرازيلي جيسوس، الذي سجل هدفاً واحداً فقط في 19 مباراة هذا الموسم، فرصة من انفراد وفرصة أخرى جيدة، إذ تصدى حارس مرمى موناكو رادوسواف مايتسكي للفرصتين، كما أهدر البرازيلي الآخر جابرييل مارتينيلي فرصة أخرى.

وكاد موناكو أن يعاقب أرسنال في الشوط الثاني على إهدار الفرص، إذ تلقى تيلو كيرار الكرة من ركلة حرة ووجهها بضربة رأس، لكنها مرت بجوار القائم مباشرة، ثم هدد لاعب ليفربول السابق تاكومي مينامينو مرمى الحارس ديفيد رايا.

لكن جهود موناكو تبددت عندما منح الفريق الفرصة لساكا، لإضافة الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 78، إذ استغل اللاعب ارتباكا بين المدافع وزميله الحارس، ليحرز الهدف التاسع له في الموسم في كل المسابقات.

ومع تبقي مباراتين لموناكو في مرحلة الدوري، أمام أستون فيلا وإنتر ميلان، تبدو آماله في إحراز أحد المراكز الثمانية الأولى ضعيفة.

وقال أدي هوتر مدرب موناكو «أولاً وقبل كل شيء، حقق أرسنال فوزاً مستحقاً، لقد قدمنا الكثير من الهدايا، وهذا أمر غير مقبول على هذا المستوى، وكنت سعيداً بالدقائق 20 الأولى، وأيضاً حتى الهدف الثاني، كان الأداء في الشوط الثاني شجاعاً حقاً، ولكن في النهاية كانت هناك أخطاء كبيرة للغاية».