برشلونة يُؤلم دورتموند بـ «ضربة بديل»



دورتموند (رويترز)



سجل «البديل» فيران توريس هدفين، ليقود برشلونة إلى فوز صعب 3-2 على بروسيا دورتموند، ليقترب الفريق الكتالوني من التأهل إلى دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وشهد الشوط الثاني تسجيل الأهداف الخمسة، أحرز توريس اثنين منها في غضون عشر دقائق، بعدما نزل بديلاً في الدقيقة 71، ليرتفع رصيد برشلونة إلى 15 نقطة في المركز الثاني، قبل مباراتين على نهاية مرحلة الدوري.

وقلب دورتموند تأخره مرتين بفضل هدفي سيرهيو جيراسي، لكنه لم يتمكن من إدراك التعادل، بعدما أحرز توريس الهدف الثالث في الدقيقة 85 مستغلاً تمريرة لامين يامال.

وتراجع الفريق الألماني للمركز التاسع برصيد 12 نقطة، وتؤهل أول ثمانية مراكز مباشرة إلى دور الستة عشر بدوري الأبطال.

وقال هانز فليك مدرب برشلونة للصحفيين «يمكننا أن نشعر بسعادة غامرة بما فعلناه، كان الشوط الأول رائعاً، وفي الشوط الثاني عندما سجل المنافس حافظنا على هدوئنا وتماسكنا، لعب دورتموند بصورة جيدة بلاعبين يتميزون بالسرعات، لكننا أبلينا بلاءً حسناً، اهتزت شباكنا بسبب أخطاء ارتكبناها، دائماً ما يمكننا التحسن، لكن علي تهنئة الفريق لأنه أبلى بلاءً حسناً».

وهيمن برشلونة على الكرة منذ البداية، وأهدر القائد رافينيا وروبرت ليفاندوفسكي فرصاً مبكرة.

وسنحت لمارسيل سابيتسر لاعب دورتموند فرصة خطيرة، لكن جريجور كوبل حارس مرمى الفريق الألماني تألق في الدفاع عن مرماه في شوط أول في اتجاه واحد، بلغت فيه نسبة استحواذ برشلونة نحو 70 في المئة.

وبدا دورتموند أفضل حالاً في الشوط الثاني، وسجل جيراسي هدفاً في الدقيقة 50 ألغاه الحكم بداعي التسلل.

لكن رافينيا استغل تمريرة متقنة من داني أولمو ليسجل الهدف الأول في هجمة سريعة في الدقيقة 53، محرزاً هدفه السادس في المسابقة.

وأدرك صاحب الأرض التعادل بركلة جزاء سددها جيراسي بعد مرور ساعة، بعدما تعرض لعرقلة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يتألق الحارس كوبل في التصدي لتسديدة من أولمو.

لكن وبعد أربع دقائق فقط من نزوله أرضية الملعب، سجل توريس الهدف الثاني مستغلاً ارتداد الكرة بعد تصدي كوبل لتسديدة مباشرة من فرينكي دي يونج.

ورد جيراسي بعد ثلاث دقائق مستغلاً «غفوة» دفاعية، لكن توريس وضع فريقه في المقدمة مجدداً مستغلاً تمريرة بينية متقنة من يامال.

وحملت الدقائق المتبقية مزيداً من الأنباء السيئة للفريق الألماني، بعدما تعرض المدافع شلوتربيك على ما يبدو لالتواء في الكاحل، بعد ضربة رأس في الهجمة الأخيرة، واضطر لتلقي العلاج داخل الملعب بعد صفارة النهاية.