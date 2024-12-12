يوفنتوس يدفع السيتي إلى «المركز 22»



تورينو (رويترز)



سجل دوسان فلاهوفيتش ووستون ماكيني، ليقودا يوفنتوس إلى الفوز 2-صفر على ضيفه مانشستر سيتي «المتعثر» في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، موجهاً ضربة قوية للفريق الإنجليزي، لحسم مقعد في المراكز الثمانية الأولى في المسابقة الأوروبية الأبرز للأندية.

واصل فريق المدرب بيب جوارديولا، الذي فاز بدوري أبطال أوروبا 2023، ضمن أول ثلاثية للنادي، الأداء المخيب للآمال، بعدما فاز مرة واحدة في آخر 10 مباريات في كل المسابقات.

وقال إيلكاي جوندوجان لاعب «السيتي» لمنصة أمازون برايم: «يمكنك أن ترى أنه في بعض الأحيان نفقد الكرة، أو نخسر المواجهة الفردية، ويمكنك أن ترى أننا نتراجع على الفور، هذا له تأثير كبير علينا الآن، في اللحظة الحاسمة الآن، نفعل الأشياء الخاطئة».

وسجل فلاهوفيتش في الدقيقة 53 بضربة رأس من مدى قريب في الزاوية الضيقة، بعد تمريرة عرضية من زميله كينان يلديز، وأكدت تقنية حكم الفيديو المساعد أن الكرة عبرت خط المرمى، بعدما حاول إيدرسون حارس سيتي إبعادها.

وأبلغ فلاهوفيتش منصة أمازون «قدم الفريق مباراة ممتازة، أحسنا الاستعداد، وفعلنا ما توجب القيام به، والنتيجة رائعة تمنحنا دفعة لما تبقى من الموسم».

وزاد «السيتي» من هجماته في محاولة بائسة لتعديل النتيجة، ودفع بالعديد من المهاجمين، لكن يوفنتوس استغل الأمر، وسجل الهدف الثاني على عكس سير اللعب، عندما استقبل ماكيني تمريرة عرضية من تيموثي ويا وحولها إلى الشباك بتسديدة مباشرة رائعة في الدقيقة 75.

وأهدر فريق جوارديولا فرصاً عدة، كان من أفضلها تسديدة إرلينج هالاند التي مرت بجوار المرمى في نهاية الشوط الأول، وأرسل كيفين دي بروين تمريرة رائعة إلى النرويجي العملاق الذي توغل خلف الدفاع، قبل أن يسدد من فوق الحارس ميشيلي دي جريجوريو الذي تصدى للكرة في اللحظة الأخيرة.

وقبل الهدف الثاني ليوفنتوس، أطلق جوندوجان تسديدة قوية من مسافة بعيدة أبعدها دي جريجوريو بأطراف أصابعه إلى خارج المرمى.

وقال جوارديولا: «أبلينا بلاءً حسناً للغاية، ولم نفقد الكرة كثيراً كما حدث في الماضي، وكنا في مراكزنا، ولكن الفرق الإيطالية تدافع بعمق وبصفوف متقاربة، بما يجعل مهمتنا صعبة، إنهم أساتذة في مثل هذه المواقف».

ومع تبقي مباراتين على نهاية مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، يحتل يوفنتوس المركز 14 في جدول الترتيب، بينما تراجع «السيتي» إلى المركز 22، على بُعد ثلاثة مراكز فقط من توديع البطولة.

وينص نظام البطولة الجديد على تأهل أفضل ثمانية فرق، بعد ثماني جولات من مرحلة الدوري مباشرة إلى دور الستة عشر.

وتخوض الفرق من المركز التاسع إلى 24 دوراً فاصلاً من مباراتين، ليكمل الفائز عِقد الفرق في دور الستة عشر.

ومنذ بداية نوفمبر، استقبل «السيتي» 21 هدفاً في جميع المسابقات أكثر من فريق آخر في مسابقات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا، وهذه النتائج المتواضعة هي الأسوأ في مسيرة جوارديولا التدريبية الرائعة.

ويلعب السيتي في الجولة المقبلة من المسابقة أمام مضيفه باريس سان جيرمان في 22 من الشهر المقبل، فيما يحل يوفنتوس ضيفاً على بروج في 21 من الشهر نفسه.

