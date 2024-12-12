مدرب ميلان.. «إحباط وملل» رغم «الفوز الرابع»!



ميلانو (رويترز)



سجل تامي أبراهام هدفاً متأخراً، ليمنح ميلان فوزاً مثيراً 2-1 على ضيفه رد ستار بلجراد في سان سيرو، ليحقق انتصاره الرابع على التوالي، معززاً آماله في احتلال أحد المراكز الثمانية الأولى، وضمان التأهل مباشرة إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان هدف الفوز الذي سجله أبراهام في الدقيقة 87 بمثابة ضربة قاسية للفريق الصربي الزائر، الذي عاد في النتيجة، وكان يضغط من أجل تسجيل هدف الفوز، لكن المهاجم الإنجليزي سجل وحسم الانتصار لفريقه الذي تقدم للمركز 12 وله 12 نقطة، بينما يحتل النجم الأحمر المركز 31 بثلاث نقاط.

ومع تأهل الفرق الثمانية الأولى في مرحلة الدوري تلقائياً إلى دور الستة عشر، كان ميلان يتطلع إلى البقاء على مقربة من فرق المقدمة، لكن رد ستار كان قريباً من التقدم عندما سدد أندريا ماكسيموفيتش في العارضة في الدقيقة 18.

وأدى ذلك إلى إرباك صاحب الأرض الذي اضطر إلى إعادة ترتيب خططه، عندما غادر روبن لوفتوس تشيك في الدقيقة 28 بسبب الإصابة، ليحل محله سمويل تشوكويزي، وبعدها بدقيقة واحدة اضطر أيضاً لتبديل ألفارو موراتا بعد إصابته ليشارك أبراهام.

وافتتح رافائيل لياو التسجيل لصاحب الأرض في الدقيقة 42، بعدما سيطر بشكل رائع على تمريرة طويلة من يوسف فوفانا بقدمه اليمنى، قبل أن يضعها في الشباك بتسديدة رائعة بقدمه اليسرى.

وأدرك نيمانيا رادونيتش، الذي سجل هدفين، عندما عوض فريقه تأخره بهدف، ليفوز 5-1 على شتوتجارت، التعادل في الدقيقة 67، بعدما استلم الكرة خارج منطقة الجزاء، وأطلق تسديدة قوية مرت من فوق الحارس مايك مينيان.

وكاد النجم الأحمر أن يتقدم في الدقيقة 78، عندما سدد ميركو إيفانيتش كرة مرت بجوار القائم البعيد، وهو ما مهد الطريق أمام أبراهام الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة 87، مستغلاً الفوضى في منطقة الجزاء، بعد ركلة حرة ليضع الكرة في الشباك.

وأعرب باولو فونسيكا مدرب ميلان عن سعادته بالفوز، لكنه عبر عن إحباطه من طريقة لعب فريقه ضد فريق خسر أربع مرات في خمس مباريات سابقة بالبطولة هذا الموسم.

وقال لمحطة «سكاي سبورتس»: «لست شخصاً يسعد بالنتيجة وحدها، أنا راضٍ عن النتيجة، هذا هو الأهم أننا فزنا، ونحن في وضع جيد، لكنني سئمت محاربة تلك الأمور، لست سعيداً بأداء الفريق، ومشكلة فريقنا تذبذب المستوى، اليوم نحن بحالة جيدة، غداً لا أعرف».