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الرياضة

رونالدو: الحلم يتحوّل إلى حقيقة

رونالدو: الحلم يتحوّل إلى حقيقة
12 ديسمبر 2024 10:48

 
مدريد (أ ب)

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قاد الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو الاحتفالات، بعد الإعلان عن فوز البرتغال وخمسة دول أخرى بحق استضافة كأس العالم 2030.
وقال هداف النصر السعودي، إن «البطولة الاستثنائية ستكون الأكثر خصوصية حتى الآن، وستكون كأس العالم 2030 أول نسخة للمونديال تقام في 6 دول مختلفة، هي إسبانيا والبرتغال والمغرب منظمين رئيسيين، بجانب إقامة مباراة واحدة في كل من الأرجنتين وباراجواي وأوروجواي، تزامناً مع مرور 100 عام على أول نسخة لكأس العالم عام 1930 .
وكتب رونالدو «39 عاماً» عبر حسابه على منصة «إنستجرام» لتبادل الصور، «حلم تحوّل إلى حقيقة»، وأرفق تعليقه بصورة له، وهو يحتفل مع ارتداء قميص البرتغال، وأضاف في تعليقه «كأس العالم الأكثر خصوصية على الإطلاق».
رونالدو هو اللاعب الوحيد في التاريخ الذي سجل في خمس نسخ لكأس العالم، لكن من المستبعد أن يبقى في الملاعب حتى 2030 .
وأشار رونالدو «البرتغال ستستضيف كأس العالم 2030 وستجعلنا نشعر بالفخر». واحتفل اتحاد أميركا الجنوبية بفوز الأرجنتين وباراجواي وأوروجواي بحق استضافة مباراة واحدة في مونديال 2030، وقال رئيس «كونميبول» اليخاندرو دومينجيز «يسجل في تاريخ كرة القدم في أميركا الجنوبية».
وأضاف، «قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم تكريم التاريخ، كأس العالم تعود إلى الوطن، نحن في الوطن، في القارة التي نظمت أول كأس عالم على الإطلاق» أقيمت أول كأس عالم في أوروجواي، أول دولة بطلة للعالم، والآن لدينا أيضاً آخر بطلة لكأس العالم، الأرجنتين».

 

كأس العالم
البرتغال
المغرب
إسبانيا
كريستيانو رونالدو
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