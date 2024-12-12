مدرب توتنهام يتحدث عن تصريحات روميرو «المثيرة للجدل»!



لندن (د ب أ)



كشف آنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لتوتنهام هوتسبير، أن كريستيان روميرو، القائد الثاني للفريق اعتذر عن تصريحاته التي وجه خلالها انتقادات حادة لمجلس إدارة النادي بسبب سياسة الانتقالات.

واضطر روميرو للخروج بعد 15 دقيقة فقط، خلال خسارة توتنهام 3-4 أمام ضيفه تشيلسي، يوم الأحد الماضي، ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تعرضه لإصابة جديدة.

وجاءت تلك الخسارة، ليواصل توتنهام نتائجه السلبية، بعدما حقق فوزاً وحيداً في مبارياته السبع الأخيرة بمختلف المسابقات.

ووقف روميرو في صف بوستيكوجلو بعد المباراة، وطالب أيضاً إدارة النادي - في إشارة إلى رئيس النادي دانييل ليفي - باتباع نهج مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي في سوق الانتقالات، من خلال إبرام صفقات جديدة لتدعيم الفريق.

وقال روميرو في تصريحات صحفية: «هذه هي الأشياء التي يجب تقليدها، عليك أن تدرك أن هناك خطأ ما، نأمل أن يدرك (مجلس إدارة النادي) ذلك».

أشار روميرو سنأمل أن يدركوا من هم المسؤولون الحقيقيون، وأن نمضي قدماً، لأن توتنهام نادٍ جميل، وبهيكله الحالي، يمكنه بسهولة المنافسة على اللقب كل عام».

وتحدث بوستيكوجلو عن تصريحات روميرو المثيرة للجدل قبل مباراة توتنهام مع رينجرز الأسكتلندي الخميس ببطولة الدوري الأوروبي.

وصرح المدرب الأسترالي في المؤتمر الصحفي، «لقد كان كريستيان محبطاً حقاً، حيث شعر بالكثير من خيبة أمل في ظل عمله بجد للعودة، خاصة أننا قدمنا أداءً جيداً للغاية بالفعل».

أضاف مدرب توتنهام، «كان روميرو يعرف ذلك، وكان عليه مغادرة الملعب، ثم مشاهدة الفريق، وهو يخسر بتلك الطريقة، ما جعله يشعر بكثير من المرارة، لقد كان الأمر عاطفياً للغاية».

أوضح بوستيكوجلو في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، «إنه أحد قادة الفريق، ولم يتمكن من مساعدتنا، وأعتقد أنه كان يحاول كقائد القيام بذلك».

وتابع، «أعتقد أن الطريقة التي عبر بها عما يشعر به ربما لم تكن صحيحة، وخاصة أنها جاءت في العلن، لأنني لا أشعر، ولا أعتقد بالتأكيد أن الصعوبات التي نواجهها في الوقت الحالي ترجع إلى أمر أو شخص واحد، أنا لا أصدق ذلك».

وعندما سئل عما إذا كان سيتم معاقبة روميرو، أكد بوستيكوجلو: «أعتقد أنني ثابت إلى حد كبير في القول إنني لا أرى أن هذا مهم».

واختتم بوستيكوجلو، «لقد تحدثت بالفعل مع كريستيان بشأن هذا الأمر، لقد اعتذر عن الطريقة التي تحدث بها».

يذكر أن توتنهام يحتل المركز التاسع بترتيب مرحلة الدوري لبطولة الدوري الأوروبي برصيد 10 نقاط من 5 لقاءات، فيما يحتل المركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة بالدوري الإنجليزي، بعدما لعب 15 مباراة.