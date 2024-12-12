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الرياضة

مهاجم موناكو يخضع لجراحة في الكتف

مهاجم موناكو يخضع لجراحة في الكتف
12 ديسمبر 2024 11:05

 
لندن (أ ب)

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يخضع ولارين جيري بالوجون مهاجم منتخب أميركا، ونادي موناكو الفرنسي لعملية جراحية لعلاج خلع في الكتف تعرض له مؤخراً.
وقال آدي هوتر مدرب موناكو، إنه لا يعرف مدة غياب بالوجون، عقب خضوعه للجراحة. وغاب المهاجم الدولي لقرابة شهرين بسبب الإصابة، وعاد إلى ملاعب أواخر الشهر الماضي، لكنه تعرض للإصابة مجدداً خلال الخسارة أمام أولمبيك مرسيليا في الدوري الفرنسي 1-2، ويعاني آلاماً منذ ذلك الحين، حيث غاب عن تدريبات فريقه الأسبوع الماضي.
وقدم بالوجون بداية متميزة للموسم، ونجح في التسجيل، خلال ثلاث مباريات متتالية، لكنه تعرض لإصابة خلال فوز موناكو على رين 2 -1 في الخامس من أكتوبر، كما غاب عن مباريات عدة لمنتخب أميركا بداعي الإصابة في الكتف. 

 

أميركا
فرنسا
الدوري الفرنسي
موناكو
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