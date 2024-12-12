يونج بويز يتضامن مع إيليا بعد وفاة نجله

شتوتجارت (د ب أ)



رفع لاعبو يونج بويز السويسري قميص زميلهم الكونغولي ميشاك إيليا، للتعبير عن تضامنهم معه، عقب وفاة نجله الأسبوع الحالي.

وأقدم لاعبو يونج بويز على هذه الإيماءة، خلال المواجهة على ملعب شتوتجارت الألماني في دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل لوكاس لاكومي هدف التقدم في الدقيقة السادسة. وأكد يونج بويز أن أحد أبناء إيليا توفي بشكل مفاجئ، عقب فترة إعياء قصيرة، في الكونغو.

وأضاف النادي السويسري في بيان، أن إيليا في طريقه إلى الكونغو للوقوف إلى جوار عائلته.

وارتدى لاعبو الفريقين شارات سوداء، خلال المباراة، وتم الوقوف دقيقة صمت قبل انطلاقتها.