الخميس 12 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

العين يطلق مبادرة لخدمة جماهير الإمارات في «المونديال»

العين يطلق مبادرة لخدمة جماهير الإمارات في «المونديال»
12 ديسمبر 2024 11:14

 
واشنطن (وام)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يعتمد تعيين مجلس إدارة شركة «XRG»
محمد بن زايد يهنئ السعودية قيادةً وشعباً بالإعلان الرسمي عن الفوز بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034


أعلن نادي العين، أن بعثة النادي الرسمية التي شاركت في مراسم قرعة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأميركية، أطلقت مبادراتها وبدأت برامجها، وأنشطتها لتوفير الخدمات الجماهيرية للراغبين في حضور مباريات الفريق في البطولة التي تقام في يونيو 2025 للمرة الأولى بمشاركة أقوى 32 فريقاً حول العالم.
وأكد نادي العين، ممثل الإمارات في البطولة، باعتباره بطل دوري أبطال آسيا في النسخة الأخيرة، في بيان له، أنه وبناءً على توجيهات الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، وبحضور معالي يوسف مانع، العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية، تم إطلاق المبادرة من مقر سفارة الدولة في العاصمة الأميركية واشنطن، بهدف تعزيز تجربة جماهير الإمارات، خلال حضور مباريات الفريق في مونديال الأندية.
وشهد فعالية الإطلاق، عدد من المسؤولين في السفارة وشؤون الطلبة، إضافة إلى مجموعة من الطلبة المقيمين في واشنطن.
وثمّن الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، جهود معالي السفير يوسف العتيبة، مشيداً بالدور المهم الذي يضطلع به في تعزيز القيم الوطنية، وترسيخ روح الأسرة الواحدة، من خلال دعمه المستمر للمبادرات الإبداعية التي تنظمها السفارة.
من جانبه، أثنى معالي السفير يوسف العتيبة، على المبادرات النوعية التي أطلقها نادي العين، استعداداً للمشاركة في كأس العالم للأندية، مؤكداً حرص السفارة على تقديم كل أشكال الدعم، بما يسهم في إنجاح هذه التجربة الفريدة لمحبي النادي وكرة القدم الإماراتية في الولايات المتحدة، متمنياً التوفيق لنادي العين في مشواره المونديالي.
وتضمن برنامج النادي عرضاً متكاملاً حول المبادرات التي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات للجماهير الإماراتية في الولايات المتحدة، فيما شملت هذه المبادرات التنسيق المباشر مع السفارة لتوفير الدعم والتسهيلات اللازمة، بما يضمن تجربة استثنائية للجماهير خلال البطولة العالمية.
ووضعت القرعة العين ضمن المجموعة السابعة في البطولة التي تضم مانشستر سيتي الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي، والوداد المغربي.

الإمارات
العين
أميركا
كأس العالم
مونديال الأندية
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
اليوم 10:43
رئيس الدولة يعتمد تعيين مجلس إدارة شركة «XRG»
علوم الدار
رئيس الدولة يعتمد تعيين مجلس إدارة شركة «XRG»
اليوم 12:28
محمد بن زايد
علوم الدار
رئيس الدولة يهنئ ملك المغرب بالفوز بتنظيم كأس العالم 2030
اليوم 12:01
محمد بن زايد يهنئ السعودية قيادةً وشعباً بالإعلان الرسمي عن الفوز بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034
علوم الدار
محمد بن زايد يهنئ السعودية قيادةً وشعباً بالإعلان الرسمي عن الفوز بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034
اليوم 11:58
شباب الأهلي والشارقة يواجهان الوحدات والحسين إربد في «أبطال آسيا 2»
الرياضة
شباب الأهلي والشارقة يواجهان الوحدات والحسين إربد في «أبطال آسيا 2»
اليوم 11:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©