العين يطلق مبادرة لخدمة جماهير الإمارات في «المونديال»



واشنطن (وام)



أعلن نادي العين، أن بعثة النادي الرسمية التي شاركت في مراسم قرعة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأميركية، أطلقت مبادراتها وبدأت برامجها، وأنشطتها لتوفير الخدمات الجماهيرية للراغبين في حضور مباريات الفريق في البطولة التي تقام في يونيو 2025 للمرة الأولى بمشاركة أقوى 32 فريقاً حول العالم.

وأكد نادي العين، ممثل الإمارات في البطولة، باعتباره بطل دوري أبطال آسيا في النسخة الأخيرة، في بيان له، أنه وبناءً على توجيهات الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، وبحضور معالي يوسف مانع، العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية، تم إطلاق المبادرة من مقر سفارة الدولة في العاصمة الأميركية واشنطن، بهدف تعزيز تجربة جماهير الإمارات، خلال حضور مباريات الفريق في مونديال الأندية.

وشهد فعالية الإطلاق، عدد من المسؤولين في السفارة وشؤون الطلبة، إضافة إلى مجموعة من الطلبة المقيمين في واشنطن.

وثمّن الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، جهود معالي السفير يوسف العتيبة، مشيداً بالدور المهم الذي يضطلع به في تعزيز القيم الوطنية، وترسيخ روح الأسرة الواحدة، من خلال دعمه المستمر للمبادرات الإبداعية التي تنظمها السفارة.

من جانبه، أثنى معالي السفير يوسف العتيبة، على المبادرات النوعية التي أطلقها نادي العين، استعداداً للمشاركة في كأس العالم للأندية، مؤكداً حرص السفارة على تقديم كل أشكال الدعم، بما يسهم في إنجاح هذه التجربة الفريدة لمحبي النادي وكرة القدم الإماراتية في الولايات المتحدة، متمنياً التوفيق لنادي العين في مشواره المونديالي.

وتضمن برنامج النادي عرضاً متكاملاً حول المبادرات التي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات للجماهير الإماراتية في الولايات المتحدة، فيما شملت هذه المبادرات التنسيق المباشر مع السفارة لتوفير الدعم والتسهيلات اللازمة، بما يضمن تجربة استثنائية للجماهير خلال البطولة العالمية.

ووضعت القرعة العين ضمن المجموعة السابعة في البطولة التي تضم مانشستر سيتي الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي، والوداد المغربي.