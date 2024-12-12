شباب الأهلي والشارقة يواجهان الوحدات والحسين إربد في «أبطال آسيا 2»



مراد المصري (أبوظبي)



أوقعت قرعة دور الـ16 من «دوري أبطال آسيا 2» لكرة القدم، شباب الأهلي والشارقة في مواجهة الوحدات والحسين إربد من الأردن على التوالي، على أن يلتقي «الفرسان» و«الملك» في ربع النهائي في حال تأهلهما.

ومن المقرر أن تقام مباريات دور الـ 16 في فبراير المقبل، بنظام الذهاب والإياب، على أن يقام ربع النهائي في مارس المقبل بالنظام نفسه، ونصف النهائي في أبريل بالذهاب والإياب أيضاً، فيما يقام النهائي من مباراة واحدة 17 مايو 2025.

وأسفرت قرعة منطقة الغرب عن لقاء تراكتور الإيراني مع الخالدية البحريني، والتعاون السعودي مع الوكرة القطري.

وفي منطقة الشرق، يلعب تشونبوك الكوري مع تاي بورت التايلاندي، وهيروشيما الياباني مع نام دينه الفيتنامي، وبانكوك بونايتد التايلاندي مع سيدني الأسترالي، وليون سيتي الإندونيسي مع موانجتوتنج التايلاندي.