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الرياضة

«يطوي» تطارد لقب «مجاني ستيكس» للخيول العربية في «ميدان»

«يطوي» تطارد لقب «مجاني ستيكس» للخيول العربية في «ميدان»
12 ديسمبر 2024 12:58


محمد حسن (دبي)

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يستضيف مضمار ميدان في الساعة الخامسة والنصف مساء الجمعة، حفل سباقه الرابع هذا الموسم، الذي يتألف من 8 أشواط مثيرة، تبدأ مع انطلاق نسخة جديدة من «تحدي مجاني ستيكس» للفئة الثانية للخيول العربية الأصيلة، يعقبه بقية أشواط الحفل التي خُصصت للخيول المهجنة الأصيلة.
ويستقطب سباق مجاني ستيكس في الشوط الأول لمسافة 1900 متر، 12 خيلاً تبرز منها «أيه إف يطوي»، بإشراف سيف المرر، وقيادة ساندرو بايفا، الذي بدأ الموسم بفوز باهر بمضمار العين، ومن الخيول المتحدية «راجح»، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة دانيال تودهوب، و«مجدي»، بإشراف عبد الله الحمادي، وقيادة أندرو سلاتري، بجانب «المحبوبة»، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة كونور بيسلي.
ويعد الشوط الخامس لمسافة 1600 متر «تكافؤ» أقوى أشواط الخيول المهجنة، حيث تتنافس على اللقب 7 خيول، وتسعى «جريت كوليكشن»، بإشراف دوج واتسون، وقيادة ادري دي فريز لاستعادة نغمة الفوز، لكن «أمبريال أمبرور»، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة تاج أوشي تقف بالمرصاد، بعد تألقها في افتتاح الموسم بذات المسافة، وينافس أيضاً «الجداف»، بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة كونور بيسلي، بجانب «خنجر»، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة دانيال تودهوب.
وتدخل 5 خيول في اختبار السرعة في الشوط الثاني لخيول السنتين لمسافة 1200 متر «تكافؤ»، وتبرز بقوة «دارك سافرون»، بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة كونور بيسلي، بجانب «مليتري أوردر» بإشراف بوبات سيمار، وقيادة تاج أوشي، ورفيقه «جولدن ريدمشن» بقيادة ريتشارد مولن.
وتسعى «الضجة»، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة دانيال تودهوب، تعويض خسارتها الأخيرة التي حلت وصيفة، عندما تدخل منافسة قوية على لقب الشوط الثالث لمسافة 1900 متر «تكافؤ، لكنه ربما تواجه صعوبات، في ظل وجود خيول قوية، مثل المهرة الصاعدة «كيبو ميساكي»، بإشراف سالم بن غدير، وقيادة برناردو بينيرو، و«فول أوف روم»، بإشراف بوبات سيمار وقيادة تاج اوشي.
وتشارك حصة كاملة قوامها 16 خيلاً في الشوط الرابع لمسافة 1400 متر «تكافؤ» «تبرز منها كل من «مابلوود»، بإشراف أسامة الرفاعي، وقيادة ريتشارد مولن، و«نيار» بإشراف دوج واتسون، وقيادة بات دوبس، و«مطلوب» بإشراف مايكل كوستا، وقيادة بن كوين.
وخصص الشوط السادس للمبتدئة لمسافة 2000 متر، بمشاركة 10 خيول تتطلع لحصد الفوز الأول، يتوقع أن تقود التنافس «السيف»، بإشراف كوستا، وقيادة بن كوين، و«الجيرنون»، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة ساندرو بايفا، و«فالديفيا» بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة كونور بيسلي.
ويتوقع أن تقود «لوريلي»، بإشراف جوليو أولسكواجا، وقيادة برناردو بينيرو، التنافس على الشوط السابع لمسافة 1400 متر «تكافؤ»، بجانب كل من «ماجيك بيتشن»، بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة كونور بيسلي، و«سترايت اند ليفل»، بإشراف سيمار، وقيادة تاج أوشي.
ويختتم الحفل بسباق قوي لمسافة 1900 متر «تكافؤ»، بمشاركة 5 خيول، تتقدمها «قاصد»، بإشراف مايكل كوستا، وقيادة بن كوين، و«طوكيو تاور»، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة دانيال تودهوب، بجانب «كيلر كوليكشن»، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة تاج أوشي، لكن ربما تأتي الخطورة من رفيقه في الإسطبل «مندلسون باي» بطل الجينيز في العام الماضي، بقيادة باتريك كوسجريف.

 

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