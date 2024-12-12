توريس يشيد بروح برشلونة

دورتموند (رويترز)



قال فيران توريس لاعب برشلونة، إن الروح الجماعية لفريقه ساعدته على تجاوز التحدي الصعب أمام بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حل المهاجم الإسباني بديلاً، وأحرز هدفين في الدقائق الأخيرة، ليمنح الفريق الكتالوني الفوز 3-2 في ألمانيا.

وشارك توريس كبديل في الدقيقة 71 وسجل هدفاً في غضون أربع دقائق، ليمنح برشلونة التقدم 2-1، قبل أن يحرز هدفاً آخر في الدقيقة 85، ليعيد التقدم للفريق الزائر، بعد هدف التعادل الثاني الذي سجله سيرو جيراسي.

وقال توريس لشبكة موفيستار بلس «إنها واحدة من تلك المباريات التي تُوجد الترابط بين الفريق، لأننا نعرف كيفية التعامل مع الضغوط بدلاً من الانهيار، كان رد فعلنا جيداً للغاية، لخص هذا الفوز كل شيء، الترابط الذي أظهرناه والطريقة التي احتفلنا بها بالأهداف، والتي تضاف أيضاً إلى القدرة على إهداء هذا الانتصار لجميع مشجعي برشلونة الذين سافروا».

ويسعى برشلونة، الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 15 نقطة من ست مباريات، لضمان التأهل المباشر إلى دور الستة عشر، عندما يواجه بنفيكا وأتالانتا الشهر المقبل.