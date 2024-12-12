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الرياضة

جوندوجان يطالب لاعبي «السيتي» بالمزيد من التضحيات

جوندوجان يطالب لاعبي «السيتي» بالمزيد من التضحيات
12 ديسمبر 2024 13:51

 
لندن (د ب أ)

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حث إلكاي جوندوجان، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، زملاءه على إيجاد الإلهام داخل أنفسهم، بعد الخسارة صفر-2 أمام يوفنتوس الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.
كان إيرلينج هالاند وإلكاي جوندوجان الأقرب للتسجيل لمانشستر سيتي، لكن حارس مرمى يوفنتوس ميشيل دي جروجوريو منعهما ببراعة.
وقال جوندوجان في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي بعد المباراة: «ندرك بالضبط ما الذي يحدث ونعرف الأسباب ومع ذلك، في معظم أجزاء المباريات لا نلعب بشكل سيئ، بل نقدم كرة قدم جيدة ونصنع الفرص».
وأضاف: «أهدرنا فرصة واحدة فقط وسجلوا، لذا لم يكن من السهل العودة والتعافي». وأردف: «أشعر أن ما يحدث خطأ واضح للغاية، بالنسبة لنا، الأمر يتعلق بمحاولة العثور على المفتاح لقلب الأمور، رغم أننا لا نحصل على النتائج الصحيحة الآن، لا أشعر أننا بعيدون عن ذلك، وهذا هو شعوري الشخصي الآن».
وأوضح: «طالما لم نجد المفتاح يكون الأمر صعباً، يجب على كل لاعب على حدة أن يسأل نفسه عن كيفية القيام بعمل أفضل، وكيفية التضحية بالمزيد، وكيف يمكنه المساهمة في الفريق حتى نتمكن جماعياً من العودة إلى طريقنا».
وأضاف: «علاوة على ذلك، عليك القيام بالأشياء البسيطة بأفضل شكل ما يمكن، بسرعة ونظافة وطلاقة، هذه هي الطريقة التي نستعيد بها الثقة من خلال القيام بالأشياء البسيطة، تستعيد الثقة، ويبدو الأمر وكأننا في اللحظات الحاسمة في الوقت الحالي نفعل الأشياء الخاطئة دائماً».
ويعتقد جوندوجان أن الفريق يجب أن يظهر المزيد من القوة البدنية والعقلية لاستعادة مستواه.
وقال: «إنه أمر مخيب للآمال حقاً، أتيحت لنا بعض الفرص لتسجيل الأهداف، لكن في الوقت الحالي، يبدو الأمر وكأن كل هجمة نستقبلها خطيرة للغاية ونكون مهملين بعض الشيء في المواجهات الثنائية، فبدلاً من اللعب ببساطة، نزيد الأمور تعقيداً، ونفتقد التوقيت المناسب لإطلاق الكرة».

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
مانشستر سيتي
يوفنتوس
إلكاي جوندوجان
إيرلينج هالاند
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