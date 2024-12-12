الخميس 12 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أوليسن يدافع عن لقب «رأس الخيمة للجولف»

أوليسن يدافع عن لقب «رأس الخيمة للجولف»
12 ديسمبر 2024 15:00

 
رأس الخيمة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تمثل آسيا دولياً في لجنة رفاهية وسلامة الخيل
سعود بن صقر يستقبل قنصل الولايات المتحدة ووفداً أميركياً للأعمال

يدافع الدنماركي ثوربورن أوليسن عن لقب بطولة رأس الخيمة للجولف، التي تقام في نادي الحمرا للجولف من 23 إلى 26 يناير المقبل.
وأكد 4 نجوم عالميين مشاركتهم في البطولة المقبلة، إلى جانب أوليسن، وهم الإنجليزي بول وارينج، المقيم في الدولة، والذي دخل التاريخ بالفوز بلقب بطولة أبوظبي إتش إس بي سي 2024، إحدى أحداث سلسلة رولكس ضمن جولة دي بي ورلد، والثنائي الإسباني جورجي كامبيلو وبابلو لارازابال.
حقق أوليسن فوزاً كبيراً بفارق 6 ضربات في رأس الخيمة العام الماضي، ليحصد لقبه الثامن في جولة دي بي ورلد، ويتطلع إلى الدفاع عن لقبه في البطولة التي تعد الثالثة ضمن السلسلة الدولية للبطولات التي تقام ضمن «السباق إلى دبي» 2025.
حصل الدنماركي على عضوية مزدوجة في جولة بي جي أيه أيضاً، بفضل ما حققه في «السباق إلى دبي» للعام الثاني على التوالي، ويتطلع إلى بدء عام 2025 في الإمارات، قبل التوجه إلى الولايات المتحدة.
وحقق وارنج المقيم في الإمارات أيضاً، لقبه الثاني في جولة دي بي ورلد، والأول في سلسلة رولكس، بفوزه في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي الشهر الماضي، كما حصل الإنجليزي على عضوية مزدوجة في جولة بي جي إيه، بعد حصوله على المركز الخامس في «السباق إلى دبي» 2024.
ينضم لارازابال وكامبيلو إلى مجموعة النجوم في رأس الخيمة، وحقق لارازبال، المُتوج بـ 9 ألقاب في جولة دي بي ورلد، الفوز في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي في عام 2014، بينما يسعى كامبيلو لحصد فوزه الثاني في منطقة الشرق الأوسط، بعد نجاحه في بطولة البنك التجاري قطر ماسترز عام 2020.
استضافت رأس الخيمة منافسات جولة دي بي ورلد للمرة الأولى عام 2022، مع إقامة النسخة الافتتاحية لبطولة رأس الخيمة، وبعدها في الأسبوع التالي أقيمت بطولة رأس الخيمة كلاسيك.
وبعد الانتصارات المثيرة لنجم كأس ، الدنماركي نيكولاي هوجارد والنيوزيلندي ريان فوكس في العام الافتتاحي، والإنجليزي دانييل جافينز عندما عادت بطولة رأس الخيمة مجدداً عام 2023، واصلت البطولة نجاحها العام الماضي عندما حصد الدنماركي ثوربيورن أوليسن لقبه الثامن في جولة دي بي ورلد.

 

الإمارات
دبي
رأس الخيمة
الجولف
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
اليوم 10:43
الإمارات تمثل آسيا دولياً في لجنة رفاهية وسلامة الخيل
الرياضة
الإمارات تمثل آسيا دولياً في لجنة رفاهية وسلامة الخيل
اليوم 16:41
سعود بن صقر يستقبل قنصل الولايات المتحدة ووفداً أميركياً للأعمال
علوم الدار
سعود بن صقر يستقبل قنصل الولايات المتحدة ووفداً أميركياً للأعمال
اليوم 16:34
تتويج الفائزين في كأس الإسطبلات الخاصة للقدرة (من المصدر)
الرياضة
فرانسيسكو بطل الإسطبلات الخاصة في كأس رئيس الدولة للقدرة
اليوم 16:30
نهيان بن مبارك: الإمارات ستظل عزيزة بشبابها قوية بقيادتها
علوم الدار
نهيان بن مبارك: الإمارات ستظل عزيزة بشبابها قوية بقيادتها
اليوم 16:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©