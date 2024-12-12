أوليسن يدافع عن لقب «رأس الخيمة للجولف»



رأس الخيمة (الاتحاد)

يدافع الدنماركي ثوربورن أوليسن عن لقب بطولة رأس الخيمة للجولف، التي تقام في نادي الحمرا للجولف من 23 إلى 26 يناير المقبل.

وأكد 4 نجوم عالميين مشاركتهم في البطولة المقبلة، إلى جانب أوليسن، وهم الإنجليزي بول وارينج، المقيم في الدولة، والذي دخل التاريخ بالفوز بلقب بطولة أبوظبي إتش إس بي سي 2024، إحدى أحداث سلسلة رولكس ضمن جولة دي بي ورلد، والثنائي الإسباني جورجي كامبيلو وبابلو لارازابال.

حقق أوليسن فوزاً كبيراً بفارق 6 ضربات في رأس الخيمة العام الماضي، ليحصد لقبه الثامن في جولة دي بي ورلد، ويتطلع إلى الدفاع عن لقبه في البطولة التي تعد الثالثة ضمن السلسلة الدولية للبطولات التي تقام ضمن «السباق إلى دبي» 2025.

حصل الدنماركي على عضوية مزدوجة في جولة بي جي أيه أيضاً، بفضل ما حققه في «السباق إلى دبي» للعام الثاني على التوالي، ويتطلع إلى بدء عام 2025 في الإمارات، قبل التوجه إلى الولايات المتحدة.

وحقق وارنج المقيم في الإمارات أيضاً، لقبه الثاني في جولة دي بي ورلد، والأول في سلسلة رولكس، بفوزه في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي الشهر الماضي، كما حصل الإنجليزي على عضوية مزدوجة في جولة بي جي إيه، بعد حصوله على المركز الخامس في «السباق إلى دبي» 2024.

ينضم لارازابال وكامبيلو إلى مجموعة النجوم في رأس الخيمة، وحقق لارازبال، المُتوج بـ 9 ألقاب في جولة دي بي ورلد، الفوز في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي في عام 2014، بينما يسعى كامبيلو لحصد فوزه الثاني في منطقة الشرق الأوسط، بعد نجاحه في بطولة البنك التجاري قطر ماسترز عام 2020.

استضافت رأس الخيمة منافسات جولة دي بي ورلد للمرة الأولى عام 2022، مع إقامة النسخة الافتتاحية لبطولة رأس الخيمة، وبعدها في الأسبوع التالي أقيمت بطولة رأس الخيمة كلاسيك.

وبعد الانتصارات المثيرة لنجم كأس ، الدنماركي نيكولاي هوجارد والنيوزيلندي ريان فوكس في العام الافتتاحي، والإنجليزي دانييل جافينز عندما عادت بطولة رأس الخيمة مجدداً عام 2023، واصلت البطولة نجاحها العام الماضي عندما حصد الدنماركي ثوربيورن أوليسن لقبه الثامن في جولة دي بي ورلد.