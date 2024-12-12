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الرياضة

خورفكان يوقع اتفاقية رعاية

خورفكان يوقع اتفاقية رعاية
12 ديسمبر 2024 15:30

فيصل النقبي (خورفكان) 

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وقّع خورفكان اتفاقية رعاية رسمية مع مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، بحضور الدكتور عمار راشد النقبي، رئيس مجلس إدارة النادي، وراشد عبدالله العوبد، مدير مدينة الشارقة للإعلام، وأحمد الحمادي، المدير التنفيذي لنادي خورفكان، بالإضافة إلى عدد من اللاعبين والمسؤولين، وتنص الاتفاقية على طباعة شعار «شمس» في الأماكن الإعلانية المُحددة والمُعتمدة من الطرفين. 
وأشاد الدكتور عمار علاي بالشراكة، مؤكداً أنها خطوة مهمة لتعزيز التعاون مع مختلف القطاعات، خاصة في الشارقة، معتبراً مدينة الشارقة للإعلام منصة مثالية لدعم الابتكار وتأسيس الأعمال، ما يضفي أهمية خاصة على هذه الاتفاقية، ويُعرب خورفكان عن فخره بهذا التعاون.
ومن جانبه، قال راشد عبدالله العوبد: تُجسد شراكتنا مع نادي خورفكان لكرة القدم التزام مدينة الشارقة للإعلام بدورها منصة تجمع بين الإبداع والتواصل المجتمعي، بما يعكس رؤيتنا لدعم القطاعات الإبداعية وتعزيز الشراكات التي تخدم المجتمع، ونؤمن بأن الرياضة والإعلام وجهان لعملة واحدة في تعزيز الهوية الثقافية للإمارة، وهذه الاتفاقية تمثل خطوة جديدة نحو تحقيق الأهداف التي أُنشئت «شمس» من أجلها، وهي توفير بيئة جاذبة تدعم المواهب والمؤسسات في الإمارة، وتربطها بمختلف القطاعات الحيوية لتشكيل مستقبل أكثر إشراقًا.
وفي ختام حفل التوقيع تم تبادل القمصان والدروع التذكارية بين الجانبين، والتقاط صور جماعية لأعضاء طرفي الاتفاق.

الإمارات
خورفكان
دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
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