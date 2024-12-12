الإمارات تمثل آسيا دولياً في لجنة رفاهية وسلامة الخيل



هونج كونج (وام)



اختار المجلس التنفيذي للاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل الإمارات لتمثيل الاتحاد في لجنة رفاهية وسلامة الخيل التابعة للاتحاد الدولي لسباقات الخيل.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد القاري في هونج كونج بمشاركة وفد الدولة برئاسة محمد سعيد الشحي، عضو مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل.

واستعرض المجلس التنفيذي للاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل في اجتماعه تعزيز ممارسات رفاهية وسلامة الخيل، وتحسين معايير تنظيم السباقات في القارة الآسيوية، وأهمية تطوير البنية التحتية للسباقات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الأعضاء لتحقيق أهداف مستدامة لهذه الرياضة العريقة.

وأكد الشحي أن هذا الإنجاز جاء بفضل دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل.

وأضاف أن اختيار الإمارات لتمثيل الاتحاد الآسيوي في المحافل الدولية تأكيد على دورها المحوري في صياغة مستقبل سباقات الخيل، وشهادة عالمية على ريادتها، وخطوة مهمة تبرز قدراتها في قيادة مسار التطوير العالمي لسباقات الخيل، ويعبر عن الإمكانات التنظيمية والفنية التي تملكها الدولة، والثقة المتزايدة من قبل الشركاء الإقليميين والدوليين، ويعزز دورها ركيزة أساسية في دعم وتطوير سباقات الخيل على مستوى العالم.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي بمتابعة الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، استكمالاً للجهود المتواصلة التي تبذلها الإمارات في تطوير قطاع سباقات الخيل، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية لتحقيق التميز في هذه الرياضة العريقة.