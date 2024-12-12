سعود بن سلطان القاسمي في ضيافة «الشارقة الرياضي»



الشارقة (الاتحاد)

استقبل مجلس الشارقة الرياضي بمقره، الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، وكان في استقباله عيسى هلال الحزامي، رئيس المجلس ومديرو الإدارات ورؤساء الأقسام، حيث تعرف على أنشطة وبرامج المجلس وأهم مبادراته، وتم بحث سبل التعاون بين الجانبين، كما قام بجولة تفقد فيها إدارات المجلس وأقسامه المختلفة.

وأثنى عيسى هلال على محصلة الزيارة، مؤكداً أن نتائجها ستنعكس على مجالات التعاون بين الدائرة والمجلس في المستقبل القريب، مؤكداً أن الرقمنة والإحصاءات أصبحت لغة العصر في وضع الخطط والبرامج المستقبلية، لأنها تقدم أصدق المؤشرات والدلالات، وأشار إلى أهمية التعاون في إستثمار الجانب الرقمي، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، فيما يخدم تطور الرياضة وجوانبها المختلفة، وتشكيل قطاع الرياضة وتطوير الرياضيين في مختلف شرائحهم، وعلى كل المستويات، وتعزيز الأداء الرياضي، بما يواكب آخر التطورات وزيادة فاعلية الاستفادة منه.