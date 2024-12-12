الخميس 12 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

شراكة بين «دبي لأصحاب الهمم» و«إف آي إم» لكرة القدم

شراكة بين «دبي لأصحاب الهمم» و«إف آي إم» لكرة القدم
12 ديسمبر 2024 16:00

 

دبي (الاتحاد)
أعلن نادي دبي لأصحاب الهمم، عن شراكة مع مؤسسة «إف آي إم» لكرة القدم التي تٌعنى بالجانب الإنساني للكرة أكثر من المنافسة وفلسفتها، وأن كرة القدم يمكن أن يمارسها الجميع بمختلف أطيافهم وأعمارهم، من ضمنهم «أصحاب الهمم»، جاء ذلك، خلال زيارة هانز بيتر روثموند، المدير التنفيذي للمؤسسة للنادي، حيث أطلعه ثاني جمعة بالرقاد، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، وماجد العصيمي، المدير التنفيذي على الدور الاجتماعي والثقافي والرياضي الذي يلعبه النادي والخدمات التي يقدمها لأصحاب الهمم والمبادرات المختلفة وسعيه لتسخير كافة الإمكانات للأعضاء باختلاف إعاقاتهم التي تتناسب مع قدراتهم، بما يؤهلهم لتحقيق طموحاتهم في الأنشطة المجتمعية والثقافية والرياضية.
وأشاد هانز بيتر روثموند بالدور الكبير الذي يلعبه نادي دبي لأصحاب الهمم في التمكين، وجهوده في تهيئة هذه الفئة من أجل الاندماج الكامل في المجتنع في المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية.
وقال: نسعى في المؤسسة للـتأثير الإيجابي على المجتمع عبر بوابة كرة القدم، ولا سيما في مجال دعم «أصحاب الهمم»، لتعزيز العديد من القيم وفق مبادرات ومؤتمرات الهدف منها، تعزيز الوعي في المجتمع، وأضاف: «إف آي إم» لها شراكات مع العديد من المؤسسات العالمية والأندية من أجل دمج أصحاب الهمم في المجتمع، وفق رؤى علمية، للوصول إلى مجتمعات أكثر شمولية وانسانية.
من ناحيته، قال ثاني جمعة بالرقاد، إن الرياضة لا تعرف الحدود ولا التمايز، ما يؤكد مكانة دبي في ترسيخ دمج «أصحاب الهمم» مع أطياف المجتمع كافة، وتأكيد دور الرياضة المجتعي، وتحديداً كرة القدم في وجهها الآخر الذي يحمل أبعاداً اجتماعية وانسانية.
من جانبه، كشف ماجد العصيمي عن مشاريع مستقبلية مع «إف آي إم» في استخدام الوجه المجتمعي والإنساني لكرة القدم في دعم «أصحاب الهمم»، وتمكينهم في المجتمع، من خلال اشراك كل القطاعات في البرامج المستهدفة، معرباً عن سعادته بهذه الشراكة الجديدة مع «إف آي إم»، والتي تعكس المستوى المتقدم التي وصلت إليه الإمارات ودبي في دعم الرياضة والحركة البارالمبية.

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي تنفذ مبادرة "أنتم كفو" لأصحاب الهمم
الألعاب البارالمبية العربية.. الحلم الغائب
أصحاب الهمم
نادي دبي لأصحاب الهمم
ماجد العصيمي
ثاني جمعة بالرقاد
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
اليوم 10:43
الإمارات تمثل آسيا دولياً في لجنة رفاهية وسلامة الخيل
الرياضة
الإمارات تمثل آسيا دولياً في لجنة رفاهية وسلامة الخيل
اليوم 16:41
سعود بن صقر يستقبل قنصل الولايات المتحدة ووفداً أميركياً للأعمال
علوم الدار
سعود بن صقر يستقبل قنصل الولايات المتحدة ووفداً أميركياً للأعمال
اليوم 16:34
تتويج الفائزين في كأس الإسطبلات الخاصة للقدرة (من المصدر)
الرياضة
فرانسيسكو بطل الإسطبلات الخاصة في كأس رئيس الدولة للقدرة
اليوم 16:30
نهيان بن مبارك: الإمارات ستظل عزيزة بشبابها قوية بقيادتها
علوم الدار
نهيان بن مبارك: الإمارات ستظل عزيزة بشبابها قوية بقيادتها
اليوم 16:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©