شراكة بين «دبي لأصحاب الهمم» و«إف آي إم» لكرة القدم

دبي (الاتحاد)

أعلن نادي دبي لأصحاب الهمم، عن شراكة مع مؤسسة «إف آي إم» لكرة القدم التي تٌعنى بالجانب الإنساني للكرة أكثر من المنافسة وفلسفتها، وأن كرة القدم يمكن أن يمارسها الجميع بمختلف أطيافهم وأعمارهم، من ضمنهم «أصحاب الهمم»، جاء ذلك، خلال زيارة هانز بيتر روثموند، المدير التنفيذي للمؤسسة للنادي، حيث أطلعه ثاني جمعة بالرقاد، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، وماجد العصيمي، المدير التنفيذي على الدور الاجتماعي والثقافي والرياضي الذي يلعبه النادي والخدمات التي يقدمها لأصحاب الهمم والمبادرات المختلفة وسعيه لتسخير كافة الإمكانات للأعضاء باختلاف إعاقاتهم التي تتناسب مع قدراتهم، بما يؤهلهم لتحقيق طموحاتهم في الأنشطة المجتمعية والثقافية والرياضية.

وأشاد هانز بيتر روثموند بالدور الكبير الذي يلعبه نادي دبي لأصحاب الهمم في التمكين، وجهوده في تهيئة هذه الفئة من أجل الاندماج الكامل في المجتنع في المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية.

وقال: نسعى في المؤسسة للـتأثير الإيجابي على المجتمع عبر بوابة كرة القدم، ولا سيما في مجال دعم «أصحاب الهمم»، لتعزيز العديد من القيم وفق مبادرات ومؤتمرات الهدف منها، تعزيز الوعي في المجتمع، وأضاف: «إف آي إم» لها شراكات مع العديد من المؤسسات العالمية والأندية من أجل دمج أصحاب الهمم في المجتمع، وفق رؤى علمية، للوصول إلى مجتمعات أكثر شمولية وانسانية.

من ناحيته، قال ثاني جمعة بالرقاد، إن الرياضة لا تعرف الحدود ولا التمايز، ما يؤكد مكانة دبي في ترسيخ دمج «أصحاب الهمم» مع أطياف المجتمع كافة، وتأكيد دور الرياضة المجتعي، وتحديداً كرة القدم في وجهها الآخر الذي يحمل أبعاداً اجتماعية وانسانية.

من جانبه، كشف ماجد العصيمي عن مشاريع مستقبلية مع «إف آي إم» في استخدام الوجه المجتمعي والإنساني لكرة القدم في دعم «أصحاب الهمم»، وتمكينهم في المجتمع، من خلال اشراك كل القطاعات في البرامج المستهدفة، معرباً عن سعادته بهذه الشراكة الجديدة مع «إف آي إم»، والتي تعكس المستوى المتقدم التي وصلت إليه الإمارات ودبي في دعم الرياضة والحركة البارالمبية.