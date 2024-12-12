الإمارات تمثل آسيا دولياً في لجنة رفاهية وسلامة الخيل

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً جديداً على الساحة الدولية في مجال سباقات الخيل، حيث تم اختيارها لتمثيل الاتحاد الآسيوي في لجنة رفاهية وسلامة الخيل التابعة للاتحاد الدولي لسباقات الخيل، ما يعكس الثقة الكبيرة في منظومة سباقات الخيل بالدولة وسمعتها العالمية.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد دولة الإمارات برئاسة سعادة محمد سعيد الشحي، عضو مجلس الإدارة والمدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل نائب رئيس الاتحادي الآسيوي لسباقات الخيل في اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الذي عقد في هونغ كونغ.

وأكد سعادة محمد سعيد الشحي أن هذا الإنجاز جاء بفضل توجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل الذي يولي قطاع سباقات الخيل اهتماماً خاصاً ويحرص على الالتزام بأعلى معايير الرفاهية والسلامة في سباقات الخيل، مشيراً إلى أن هذا الاختيار يمثل شهادة عالمية على ريادة الإمارات، وخطوة هامة تبرز قدرات الإمارات في قيادة مسار التطوير العالمي لسباقات الخيل.

وقال سعادة محمد الشحي: "اختيار الإمارات لتمثيل الاتحاد الآسيوي في المحافل الدولية تأكيد على دورنا المحوري في صياغة مستقبل سباقات الخيل، ويعبر عن الإمكانيات التنظيمية والفنية التي تمتلكها الدولة، والثقة المتزايدة من قِبل الشركاء الإقليميين والدوليين، ويعزز دور الإمارات كركيزة أساسية في دعم وتطوير سباقات الخيل على مستوى العالم".

وأضاف سعادته أن هذه الخطوة تأتي بمتابعة من الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، وذلك استكمالاً للجهود المتواصلة التي تبذلها الإمارات في تطوير قطاع سباقات الخيل، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية لتحقيق التميز في هذه الرياضة العريقة.

الجدير بالذكر أن المجلس التنفيذي للاتحاد الآسيوي لسباق الخيل عقد اجتماعه في هونغ كونغ بحث مجموعة من القضايا المهمة، من أبرزها تعزيز ممارسات رفاهية وسلامة الخيل، وتحسين معايير تنظيم السباقات في القارة الآسيوية. كما تناول الاجتماع أهمية تطوير البنية التحتية للسباقات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الأعضاء لتحقيق أهداف مستدامة لهذه الرياضة العريقة.