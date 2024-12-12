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الرياضة

مشاركة قياسية في الجولة النهائية لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

مشاركة قياسية في الجولة النهائية لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو
12 ديسمبر 2024 19:14


أبوظبي (الاتحاد)

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تشهد صالة مبادلة أرينا بأبوظبي، الجمعة، انطلاق الجولة الخامسة والنهائية، من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لموسم 2024، التي تقام على مدار 3 أيام، وتستمر إلى 15 ديسمبر الجاري، بمشاركة واسعة من أندية وأكاديميات الدولة.
ويترقب جمهور وعشاق الجوجيتسو أقوى المنافسات بين نخبة اللاعبين واللاعبات، من مختلف أندية وأكاديميات الدولة، لحصد العدد الأكبر من النقاط، والفوز بلقب النسخة الأولى من البطولة، التي حظيت منذ انطلاقها باهتمام بالغ من مجتمع الجوجيتسو المحلي، وخاصة مع ما شهدته جميع جولاتها من تنافسية عالية وعزيمة قوية، أبرزت حرص اللاعبين على تقديم أداء متميز واستعراض تقنيات متقدمة، من أجل الفوز.
وتشهد البطولة مشاركة قياسية لأكثر من 2500 لاعب ولاعبة، مما يعكس الإقبال الواسع والاهتمام المتنامي بهذا الحدث البارز، ويؤكد حجم المشاركة على مكانة البطولة منصة رياضية مميزة تسهم في تطوير المشهد الرياضي على المستويات كافة».
وقال يوسف عبد الله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو: «وصلنا إلى الجولة النهائية من هذه البطولة الاستثنائية، الأضخم على ساحة رياضة الجوجيتسو المحلية، والتي تقدم تجربة استثنائية وفقاً لأعلى المعايير، في استكشاف وتنمية المواهب، وصناعة الأبطال، ومكافأة جهود الأندية والأكاديميات التي يقدم لاعبوها الأداء الأكثر تميزاً، ونثق بأن البطولة ستواصل التميز والتألق الذي شهدناه في الجولات الماضية».
وأضاف: «شهدنا منذ الجولة الأولى أعلى مستويات الروح التنافسية بين اللاعبين واللاعبات في فئتي البدلة وبدون البدلة، ما يعكس العزيمة والإصرار الذي يتمتعون به للفوز بلقب النسخة الأولى من البطولة التي تحمل اسماً غالياً على قلوبنا، وتتيح هذه البطولة أمام الرياضيين بيئة تنافسية نموذجية، وترتقي بالمنافسة إلى أبعاد جديدة، فضلاً عن دورها الكبير في صناعة جيل جديد من الأبطال، بما يضمن استدامة التميز الرياضي للدولة».
ويبدأ اليوم الأول بمنافسات فئات الكبار والأساتذة والشباب «تحت 18 عاماً»، في حين يشهد اليوم الثاني منافسات فئتي الأشبال تحت 14 و12 عاماً، فيما تم تخصيص اليوم الختامي لمنافسات فئات الأطفال والبراعم والناشئين تحت 16 عاماً.
وقال اللاعب ذياب الجنيبي «16 عاماً» من نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والمشارك في البطولة بفئة الحزام الأزرق - البنفسجي: «مستعد للمشاركة وخوض النزالات، وحققت حتى الآن رصيداً متميزاً من النقاط أتاح لي المساهمة في تعزيز ترتيب النادي، الأمر الذي يدفعني لتكثيف تدريباتي لأحافظ على هذا المستوى في الجولة النهائية، والتي كنت أتطلع لانطلاقها طوال الفترة الماضية».
ويستعد نادي العين للجوجيتسو إلى دخول هذه الجولة متصدراً ترتيب منافسات فئة البدلة، مع منافسة قوية من نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس الذي يليه في الترتيب، وبني ياس الذي يأتي في المركز الثالث.

الإمارات
أبوظبي
بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو،
صالة مبادلة أرينا
اتحاد الجوجيتسو
الجوجيتسو
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